В России напомнили о двойной оплате труда в новогодние каникулы

Работа в период новогодних праздников с 31 декабря по 11 января подлежит оплате не менее чем в двойном размере. Об этом сообщил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«В двойном размере оплачиваются все дни новогодних каникул: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года... Работник, получающий фиксированный оклад, имеет право на двойную оплату в новогодние праздники. Если работнику назначена зарплата в виде почасовой тарифной ставки, то работа в выходные или праздничные дни должна оплачиваться не менее чем по двойной часовой ставке», — его слова передает РИА Новости.