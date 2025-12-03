Логотип РИА URA.RU
В России напомнили о двойной оплате труда в новогодние каникулы

04 декабря 2025 в 04:48
Работа в период новогодних праздников с 31 декабря по 11 января подлежит оплате не менее чем в двойном размере. Об этом сообщил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«В двойном размере оплачиваются все дни новогодних каникул: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года... Работник, получающий фиксированный оклад, имеет право на двойную оплату в новогодние праздники. Если работнику назначена зарплата в виде почасовой тарифной ставки, то работа в выходные или праздничные дни должна оплачиваться не менее чем по двойной часовой ставке», — его слова передает РИА Новости.

Ранее в ГД выступали с предложением ввести для российских пенсионеров ежегодную предновогоднюю выплату в размере пяти тысяч рублей. Эта инициатива направлена на повышение качества жизни пенсионеров, с соответствующей инициативой выступал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

