На Украине против Зеленского назрел заговор
Зеленский может стать жертвой заговора со стороны ВСУ
Фото: Официальный сайт президента Украины
Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины может готовить заговор против президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах.
«Можно сколько угодно рассуждать о притянутых за уши фактах и теории заговоров. Но проверка Службы безопасности Украины говорит об обратном», — передает РИА Новости со ссылкой на свой источник. По словам источника, заговор мог готовить командир 225-го штурмового полка ВСУ Олег Ширяев.
Ранее СБУ начала проверку командования 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, дислоцированного в Сумской области. Внимание сосредоточено именно на руководящем составе, который принимал участие в операции на территории Курской области России.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.