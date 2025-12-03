Логотип РИА URA.RU
На Украине против Зеленского назрел заговор

РИАН: в РФ предупредили о возможном заговоре против Зеленского со стороны ГУР
04 декабря 2025 в 03:13
Фото: Официальный сайт президента Украины

Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины может готовить заговор против президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах.

«Можно сколько угодно рассуждать о притянутых за уши фактах и теории заговоров. Но проверка Службы безопасности Украины говорит об обратном», — передает РИА Новости со ссылкой на свой источник. По словам источника, заговор мог готовить командир 225-го штурмового полка ВСУ Олег Ширяев.

Ранее СБУ начала проверку командования 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, дислоцированного в Сумской области. Внимание сосредоточено именно на руководящем составе, который принимал участие в операции на территории Курской области России.

