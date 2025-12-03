Депутаты внесли в Госдуму законопроект о выплате 13-й пенсии

В 2025 году такая доплата могла бы составить около 22 875 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект о введении для пенсионеров ежегодной 13-й пенсии к концу года. Документ, который предлагает закрепить такую выплату в федеральном законе «О страховых пенсиях», поступил в нижнюю палату парламента.

«Принятие фракционного законопроекта может стать ярким примером реализации государственной политики, направленной на улучшение качества жизни граждан преклонного возраста», — сказал Миронов ТАСС. По его словам, за счет 13-й пенсии у пенсионеров появятся дополнительные средства на празднование Нового года и покупку подарков близким, что особенно важно в условиях роста повседневных расходов.

Согласно тексту инициативы, поправки в закон «О страховых пенсиях» предусматривают установление ежегодной доплаты к страховой пенсии по старости. Выплату предлагается производить один раз в год — в конце календарного года. Размер 13-й пенсии, как следует из документа, должен соответствовать сумме страховой пенсии по старости конкретного гражданина, но не может быть ниже 1,5 величины прожиточного минимума. В пояснительной записке отмечается, что при действующих параметрах в 2025 году такая доплата могла бы составить около 22 875 рублей на одного получателя.

В частности, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов накануне выступил с предложением осуществить единовременную выплату всем пенсионерам страны в размере 5 тысяч рублей к Новому году. Как следует из обращения депутата к министру труда и социальной защиты Антону Котякову рассматривается возможность введения специальной выплаты для пенсионеров под названием «Новогодний капитал».