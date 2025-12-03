Клиенты Т-банка пожаловались на работу приложения и сайта
04 декабря 2025 в 04:12
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Клиенты Т‑банка сообщают о неполадках в работе мобильного приложения и веб-сайта. В течение часа более 5,5 тыс. пользователей указали на возникшие ошибки. Это следует из статистики сервиса Downdetector.
