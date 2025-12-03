Трамп заявил об ухудшении позиции Киева в мирных переговорах по Украине
Трамп вспомнил о встрече с президентом Украины
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что для Украины ухудшились позиции на предстоящих мирных переговорах. Об этом президент США рассказал журналистам в Белом доме.
«Я говорил Зеленскому об отсутствии у него козырей на переговорах. Вот тогда и нужно было договариваться. Но они по своей мудрости решили этого не делать. Многие вещи сейчас против него», — заявил Трамп.
Ранее Трамп отмечал, что с момента его встречи с Зеленским условия возможного мирного урегулирования для Украины существенно ухудшились. По его словам, Киев упустил более выгодный момент для договоренностей, и теперь на стороне Украины меньше факторов, усиливающих ее позиции на переговорах.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.