В ГД анонсировали повышение стоимости пенсионного коэффициента
Стоимость одного пенсионного коэффициента составит около 157 рублей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
С 1 января в России будет повышена стоимость одного пенсионного коэффициента, которая достигнет примерно 157 рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин.
«Стоимость одного пенсионного коэффициента достигнет 156 рублей 76 копеек», — сказал Говырин. Его слова передает РИА Новости.
Ранее Говырин сообщал, что в декабре 2025 года пенсии в России будут выплачиваться по особому графику из ‑за новогодних праздников, при этом январские начисления начнут перечислять заранее.
