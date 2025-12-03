AP: Уиткофф и зять Трампа собрались на встречу с Умеровым в Майами

Встреча должна пройти в Майами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретятся с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым 4 декабря в Майами. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника Белого дома.

«Уиткофф и Кушнер намерены встретиться с ведущим переговорщиком от Украины Рустемом Умеровым в четверг в Майами для дальнейших переговоров», — говорится в материале. По словам источника, встреча станет продолжением ранее начатого диалога, однако ее содержание остается непубличным.