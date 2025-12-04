Компания челябинского «Мечела» заплатила энергетикам миллиард долга

Компания «Россети Урал» добилась от холдинга «Мечел» выплаты миллиарда рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Мечел-Энерго» в Челябинской области выплатила компании «Россети Урал» долг в размере одного миллиарда рублей. Как сообщили энергетики, задолженность возникла за услуги по передаче электроэнергии.

«Большая часть суммы — это долг перед энергетиками за период с февраля по октябрь 2025 года. В августе вопрос обсуждался на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения региона», — заявила пресс-служба энергетиков на сайте.

По информации компании, суммарно в октябре-ноябре от «Мечел-Энерго» поступило более 1,1 миллиарда рублей. Часть средств взыскали в рамках исполнительного производства через службу судебных приставов.

Как пояснил гендиректор «Россети Урал» Дмитрий Воденников, соблюдение платежной дисциплины является основой стабильности энергосистемы. Средства, недополученные из-за долгов, должны направляться на ремонт, модернизацию оборудования и повышение качества электроснабжения потребителей.

Летом 2025 конфликтная комиссия компании «ЦФР» рекомендовала «Мечел-Энерго» оплатить задолженность. Также рассматривался вопрос о лишении компании статуса участника оптового рынка электроэнергии из-за нарушения финансовой дисциплины.

В настоящее время специалисты «Россети Урал» продолжают работу по взысканию оставшейся просроченной задолженности и неустойки. В судах на рассмотрении находятся 16 арбитражных дел о принудительном погашении долга по всем регионам присутствия сетевой компании.