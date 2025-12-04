Челябинцев зовут на маскарад при свечах, рисование вином и концерт Ваенги. Афиша
Елена Ваенга (слева) выступит в Челябинске 6 декабря
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В Челябинске в выходные взрослых ждут концерты звезд российской эстрады, бал-маскарад и гастрономические мастер-классы. В субботу на сцену выйдут Елена Ваенга и Xolidayboy, а в воскресенье челябинцы смогут приготовить итальянский ужин, нарисовать картину вином и послушать рок-группу «АнимациЯ». Подробная афиша мероприятий на 6-7 декабря — в материале URA.RU.
Вечеринки: от маскарада до ностальгии (18+)
В клубе OZZ 6 декабря в 23:00 начнется ностальгическая вечеринка, посвященная культовым трендам 2017 года. Гостей ждут хиты того времени от таких исполнителей, как Фараон, Lil Peep, ЛСП, Макс Корж и группа «Грибы». Билеты на вечеринку можно приобрести от 459 рублей.
Бал-маскарад продлится до часа ночи
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Bla Bla Bar приглашает на бал-маскарад при свечах 6 декабря. Мероприятие начнется в 22:00, в программе — живая музыка, фотограф и атмосфера, созданная двумя сотнями свечей. Посетителей в костюмах ждет welcome-drink. В 1:00 вечеринка перейдет в обычный формат.
Концерты
В МТС Live Холл 6 декабря в 18:00 состоится концерт Елены Ваенги. В программе прозвучат хиты «Шопен», «Романс», «Часики», «Курю» и другие песни. Билеты на концерт можно приобрести от 3000 рублей. (16+)
Ранее Xolidayboy снимал видео в TikTok
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В ДС «Юность» в тот же день, 6 декабря, в 20:00 выступит популярный артист Xolidayboy. На концерте он исполнит свои хиты «Океаны», «Мания», «Моя хулиганка» и другие. Стоимость билетов начинается от 3000 рублей. (16+)
В ресторане «Максимилианс» 7 декабря в 20:00 рок-группа «АнимациЯ» представит программу «Хиты, проверенные временем». В концертный сет войдут песни «Родина», «Монолог», «Дневник» и «Спички». Стоимость посещения концерта — от 2200 рублей. (18+)
Мастер-классы: для кулинаров и творцов (18+)
Кулинарная студия Taste of BASILIC 7 декабря в 13:00 проведет мастер-класс, в программу которого войдут приготовление салата «Пармиджано» с моцареллой, пасты орзо с креветками и кальцоне со шпинатом и сыром. Стоимость участия — 2400 рублей, требуется запись.
Кулинарные мастер-классы в Челябинске проходят в разных тематиках
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В кулинарной студии Parmesun 7 декабря в 19:00 пройдет мастер-класс «Морской ужин». Участники приготовят салат с креветками и персиками, филе рыбы с гороховым пюре и цитрусовое семифредо. Цена билета — 2500 рублей.
В ART.Studio74 7 декабря в 12:00 состоится необычный мастер-класс по рисованию вином. Творцы освоят технику винной гризайли и создадут картину на холсте. Стоимость занятия составляет 1800 рублей.
Дело и благо (18+)
Центр «Мой бизнес» 6 декабря проведет конференцию для самозанятых. Мероприятие пройдет в 12:00 в зале «Магнат» отеля «Видгоф». В программе — готовые стратегии от экспертов, лекция-практикум «Путь мастера», мастер-класс по созданию контента, личные консультации и нетворкинг. Участие бесплатное, необходима регистрация.
Челябинцам предлагают поучаствовать в благотворительной акции
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Фуд-маркет «Белый рынок» 6 декабря с 9:00 до 12:00 приглашает на День донора. Желающим сдать кровь необходимо иметь при себе паспорт и соблюдать рекомендации по подготовке.
Уральская культура и мир художников
В галерее Larisa Depershmidt 7 декабря в 16:00 состоятся живые встречи с художниками, чьи работы представлены на новогодней арт-ярмарке. Гости смогут пообщаться с Анной Мамоновой, Леной Никто-Никак, distroy и Олегом Михайловым, чтобы обсудить источники вдохновения, смыслы произведений и современные художественные процессы. Для посещения необходима регистрация, участие бесплатное. (16+)
В Кусе Челябинской области 6 декабря в 11:00 стартует фестиваль «Уральские валенки». Гостей ждут гастрономическая площадка «Вкуси в Кусе», ярмарка «Уральский умелец», спортивная площадка «Хоккей в валенках», творческие представления и мастер-классы. Вход свободный. (0+)
