В Челябинске осудили экс-главу структуры мэрии города Степанова
Александр Степанов отделался штрафом
Советский райсуд Челябинска 4 декабря вынес приговор бывшему руководителю МБУ «Геоцентр» мэрии областного центра Александру Степанову. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и назначили наказание в виде штрафа.
«Степанов признан виновным по ч.1 ст. 285 УК РФ. Ему назначено наказание виде штрафа в размере 80 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
За гражданским истцом в лице администрации Челябинска признано право о взыскании со Степанова в счет возмещения материального ущерба 3,6 млн рублей. Иск может быть подан в порядке гражданского судопроизводства.
В суде удалось доказать, что Степанов, занимая пост главы МБУ «Геоцентр» заключил 22 контракта с аффилированной компанией «Стройторг» на общую сумму 11,3 млн рублей. При этом стоимость контрактов была явно завышена. Своими действиями менеджер нанес ущерб бюджету города на сумму 5,7 млн рублей.
К списку нарушений добавилось и то, что подрядчик был определен без проведения конкурсных процедур и являлся единственным участником закупки. Предметом его работ было обустройство пункта полиции на улице Габдуллы Тукая.
В последующем в судебном порядке контракты были признаны недействительными. С ООО «Стройторг» в пользу МБУ «Геоцентр» взыскана сумма неосновательного обогащения в размере 8,1 млн рублей.
Степанов был задержан в середине августа 2023 года. Расследование дела в его отношении длилось около года. После материалы были направлены в Советский райсуд для рассмотрения по существу.
