Борьба была жесткой Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге 3 декабря на стадионе «УГМК-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ с участием местного клуба «Автомобилист» и команды «Металлург» из Магнитогорска. Встреча завершилась в пользу гостей площадки — 6:5, сообщил корреспондент URA.RU, следящий за противостоянием.

«В составе команды-победителя отличились Никита Михайлис, Владимир Ткачев, Данила Паливко, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев, а также Робин Пресс, оформивший решающий гол за одну секунду до завершения третьего периода. У „Автомобилиста“ авторами заброшенных шайб стали Джесси Блэкер, Брукс Мэйсек, Максим Осипов, Рид Буше и Александр Шаров», — пояснил коореспондент агентства.

В ближайшем матче чемпионата 5 декабря «Автомобилист» на своем льду примет череповецкую «Северсталь». В этот же день магнитогорский «Металлург» проведет выездную встречу с «Нефтехимиком».

Продолжение после рекламы