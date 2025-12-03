Логотип РИА URA.RU
«Металлург» вырвал победу у «Автомобилиста» на последних секундах матча. Фото

«Автомобилист» из Екатеринбурга уступил магнитогорскому «Металлургу» 5:6
03 декабря 2025 в 22:56
Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге 3 декабря на стадионе «УГМК-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ с участием местного клуба «Автомобилист» и команды «Металлург» из Магнитогорска. Встреча завершилась в пользу гостей площадки — 6:5, сообщил корреспондент URA.RU, следящий за противостоянием.

«В составе команды-победителя отличились Никита Михайлис, Владимир Ткачев, Данила Паливко, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев, а также Робин Пресс, оформивший решающий гол за одну секунду до завершения третьего периода. У „Автомобилиста“ авторами заброшенных шайб стали Джесси Блэкер, Брукс Мэйсек, Максим Осипов, Рид Буше и Александр Шаров», — пояснил коореспондент агентства.

В ближайшем матче чемпионата 5 декабря «Автомобилист» на своем льду примет череповецкую «Северсталь». В этот же день магнитогорский «Металлург» проведет выездную встречу с «Нефтехимиком».

Опасные моменты возникали возле ворот обеих команд

Фото: Илья Московец © URA.RU

Следующий материал