На челябинской границе китайские мандарины пытались выдать за виноград
Виноград через границу везли под видом мандаринов
Фото: Илья Изотов © URA.RU
Мандарины стали причиной запрета на ввоз в Челябинскую область 17 тонн винограда. Как URA.RU заявили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция следовала из Казахстана в Челябинск.
«Продукцию китайского происхождения остановили на пункте пропуска „Бугристое“. В машине помимо винограда перевозилась одна тонна мандаринов, которые не указаны в фитосанитарном сертификате, но имели маркировку винограда», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.
Контроль осуществляли в ходе взаимодействия сотрудников ведомства с пограничными и таможенными службами. В офисе службы уточнили, что ввоз такой продукции без фитосанитарного сертификата является нарушением Единых карантинных требований Евразийского экономического союза. Документ является обязательным для подтверждения безопасности подкарантинной продукции.
Водителя машины привлекли к административной ответственности. Всю партию фруктов под контролем надзорного ведомства вернули на территорию Казахстана.
