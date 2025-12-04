Логотип РИА URA.RU
В Челябинской области продлили льготную ипотеку для специалистов ИТ-компаний

04 декабря 2025 в 11:23
Действие закона распространяется до 31 декабря 2028 года

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Челябинской области депутаты Законодательного собрания приняли закон, согласно которому специалисты ИТ-компаний получат компенсацию части процентной ставки по ипотечным кредитам. Информация об этом прозвучала на шестом заседании ЗСО, передает корреспондент URA.RU. 

«Специалисты аккредитованных российских ИТ-организаций, работающих на территории Челябинской области получат компенсацию части процентной ставки по жилищным (ипотечным) кредитам, выданным на приобретение или строительство жилья. Закон будет действовать с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года», — передает корреспондент URA.RU. Закон сегодня приняли депутаты ЗСО.

По итогам 2025 года аналогичную компенсацию получат 304 работника. Все они — сотрудники ИТ-компаний Челябинской области.

Региональная программа была запущена в 2022 году. Согласно ей — ИТ-специалисты имели право на компенсацию трех процентов от уплаченных процентов ежеквартально за ипотеку. В региональной программе участвовали те банки, которые были задействованы в федеральной программе льготной ипотеки.

