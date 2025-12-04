Чиновники за 6,3 миллиона купили бесполезную котельную в Челябинской области
Котельную не запускают из-за «отсутствия технической возможности» (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Красноармейском районе Челябинской области с 2023 года не могут подключить новую газовую котельную, которая все это время стоит без дела. Об этом URA.RU рассказали в региональном отделении «Народного фронта».
«Бесполезная котельная за 6,3 миллиона обнаружена в Красноармейском районе. Новая, дорогостоящая котельная стоит без дела, пока жители продолжают пользоваться старой», — сообщили URA.RU в ОНФ Челябинской области.
Еще в 2023 году из регионального бюджета было выделено на газификацию Красноармейского района более 100 тысяч рублей. На средства закупили семь котельных. Но одна из них, предназначенная для села Миасское (улица Комсомола) мощностью 0,8 МВт, не подключена до сих пор. В МУП ЖКХ «Шумовское», учредителем которого является администрация Красноармейского района, отвечают, что «нет технической возможности».
Одной из причин, почему Ростехнадзор не выдает разрешение, может стать близость котельной к жилым домам, полагают местные. Тогда непонятно, как котельную установили без учета требований?
«Народный фронт» обратился в прокуратуру Челябинской области с просьбой провести проверку и дать правовую оценку действиям чиновников Красноармейского района и руководства МУП ЖКХ «Шумовское». Редакция URA.RU также направила запрос в администрацию Красноармейского района. Ответ будет опубликован после получения.
