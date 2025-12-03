Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Спорт

Челябинский «Трактор» проиграл матч «Ак Барсу» в Казани. Видео

04 декабря 2025 в 00:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Челябинцы уступили победу сопернику в гостевом матче

Челябинцы уступили победу сопернику в гостевом матче

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Хоккейная команда «Трактор» из Челябинска проиграла матч на выезде клубу «Ак Барс» в Казани. Об этом рассказали представители челябинского клуба.

«К сожалению, не смогли привезти очки с этого выезда. Матч завершился со счетом 3:5 в пользу хозяев. Впереди — две домашних игры с московскими командами», — сообщается в telegram-канале ХК «Трактор».

У челябинцев голы забили Егор Коршков, Арсений Коромыслов и Андрей Никонов. У победителей шайбы забросили Александр Барабанов, Митчелл Миллер, Никита Дыняк, Никита Лямкин и Дмитрий Яшкин.

Продолжение после рекламы

Ранее «Трактор» уступил на выезде одному из лидеров Западной конференции КХЛ — череповецкой «Северстали» со счетом 2:3, хотя до этого крупно обыграл дома аутсайдера лиги ХК «Сочи» — 6:1. По итогам тех встреч команда из Челябинска имела в своем активе 35 очков. 

Материал из сюжета:

Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал