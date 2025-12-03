Челябинцы уступили победу сопернику в гостевом матче Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Хоккейная команда «Трактор» из Челябинска проиграла матч на выезде клубу «Ак Барс» в Казани. Об этом рассказали представители челябинского клуба.

«К сожалению, не смогли привезти очки с этого выезда. Матч завершился со счетом 3:5 в пользу хозяев. Впереди — две домашних игры с московскими командами», — сообщается в telegram-канале ХК «Трактор».

У челябинцев голы забили Егор Коршков, Арсений Коромыслов и Андрей Никонов. У победителей шайбы забросили Александр Барабанов, Митчелл Миллер, Никита Дыняк, Никита Лямкин и Дмитрий Яшкин.

