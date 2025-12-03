Челябинский «Трактор» проиграл матч «Ак Барсу» в Казани. Видео
Челябинцы уступили победу сопернику в гостевом матче
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Хоккейная команда «Трактор» из Челябинска проиграла матч на выезде клубу «Ак Барс» в Казани. Об этом рассказали представители челябинского клуба.
«К сожалению, не смогли привезти очки с этого выезда. Матч завершился со счетом 3:5 в пользу хозяев. Впереди — две домашних игры с московскими командами», — сообщается в telegram-канале ХК «Трактор».
У челябинцев голы забили Егор Коршков, Арсений Коромыслов и Андрей Никонов. У победителей шайбы забросили Александр Барабанов, Митчелл Миллер, Никита Дыняк, Никита Лямкин и Дмитрий Яшкин.
Ранее «Трактор» уступил на выезде одному из лидеров Западной конференции КХЛ — череповецкой «Северстали» со счетом 2:3, хотя до этого крупно обыграл дома аутсайдера лиги ХК «Сочи» — 6:1. По итогам тех встреч команда из Челябинска имела в своем активе 35 очков.
Материал из сюжета:Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
- Евгений04 декабря 2025 00:17Зато игра была красивая!