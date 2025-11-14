Вечный заместитель: что известно о задержанном первом замглавы челябинского ГУФСИН Бульчуке

Сергея Бульчука подозревают в коррупции и превышении полномочий Фото: ГУФСИН России по Челябинской области

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали первого замглавы областного ГУФСИН Сергея Бульчука. В отношении полковника возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий и коррупции. При этом когда-то его называли претендентом на пост главы областного управления. Что известно о полковнике — в материале URA.RU.

Образование

Бульчук родился 20 октября 1976 года в поселке Горный (Чебаркульский район Челябинской области). В 1996 году окончил Миасский автомеханический техникум. Но после связал свою жизнь с юриспруденцией, отучившись в ЮУрГУ.

Карьера

Бульчук построил хорошую карьеру в ГУФСИН области. В 2018 году он занял пост первого заместителя главы регионального ведомства. Ему прочили повышения до кресла руководителя, но он так и остался первым заместителем.

За годы службы полковник застал нескольких руководителей: Виктора Бранта, Михаила Арсланова, Игоря Третьякова. При каждой смене руководства ведомства именно Бульчук оставался «за главного», но с приставкой «и.о.».

Ликвидатор колонии

В середине апреля из Минюста РФ поступил приказ о ликвидации ИК-6 в Копейске. Учреждение было известно своими VIP-сидельцами и бунтом заключенных. В мае Бульчук вошел в состав ликвидационной комиссии.

Уголовное дело

Бульчука задержали сотрудники УФСБ по региону 14 ноября по подозрению в превышении полномочий и получении взяток. Вместе с ним по аналогичным основаниям задержаны начальник ОСБ ГУФСИН по региону Олег Мохов и главный бухгалтер ведомства Марина Уфимцева. Предполагаемый взяткодатель также под следствием.

У следователей есть подозрения в причастности Бульчука и его коллег к обогащению за счет использования производственных мощностей и осужденных пенитенциарных учреждений. Работа по делу продолжается.

Следователи из Екатеринбурга

Уголовное дело ведут сотрудники четвертого следственного управления ГСУ СК России (дислокация — Екатеринбург). Сейчас они проводят следственно-оперативные действия по местам службы и жительства фигурантов. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Позиция ФСИН