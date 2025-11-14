Вечный заместитель: что известно о задержанном первом замглавы челябинского ГУФСИН Бульчуке
Сергея Бульчука подозревают в коррупции и превышении полномочий
В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали первого замглавы областного ГУФСИН Сергея Бульчука. В отношении полковника возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий и коррупции. При этом когда-то его называли претендентом на пост главы областного управления. Что известно о полковнике — в материале URA.RU.
Образование
Бульчук родился 20 октября 1976 года в поселке Горный (Чебаркульский район Челябинской области). В 1996 году окончил Миасский автомеханический техникум. Но после связал свою жизнь с юриспруденцией, отучившись в ЮУрГУ.
Карьера
Бульчук построил хорошую карьеру в ГУФСИН области. В 2018 году он занял пост первого заместителя главы регионального ведомства. Ему прочили повышения до кресла руководителя, но он так и остался первым заместителем.
За годы службы полковник застал нескольких руководителей: Виктора Бранта, Михаила Арсланова, Игоря Третьякова. При каждой смене руководства ведомства именно Бульчук оставался «за главного», но с приставкой «и.о.».
Ликвидатор колонии
В середине апреля из Минюста РФ поступил приказ о ликвидации ИК-6 в Копейске. Учреждение было известно своими VIP-сидельцами и бунтом заключенных. В мае Бульчук вошел в состав ликвидационной комиссии.
Уголовное дело
Бульчука задержали сотрудники УФСБ по региону 14 ноября по подозрению в превышении полномочий и получении взяток. Вместе с ним по аналогичным основаниям задержаны начальник ОСБ ГУФСИН по региону Олег Мохов и главный бухгалтер ведомства Марина Уфимцева. Предполагаемый взяткодатель также под следствием.
У следователей есть подозрения в причастности Бульчука и его коллег к обогащению за счет использования производственных мощностей и осужденных пенитенциарных учреждений. Работа по делу продолжается.
Следователи из Екатеринбурга
Уголовное дело ведут сотрудники четвертого следственного управления ГСУ СК России (дислокация — Екатеринбург). Сейчас они проводят следственно-оперативные действия по местам службы и жительства фигурантов. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Позиция ФСИН
«Главным управлением собственной безопасности ФСИН России совместно с УФСБ России по Челябинской области по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взяток в особо крупном размере от представителей коммерческих организаций задержаны первый заместитель начальника ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Бульчук С.М., начальник УСБ ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Мохов О.Н., главный бухгалтер главной бухгалтерии ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Уфимцева М.И. Результатом совместной работы стало возбуждение Четвертым следственным управлением ГСУ СК России уголовного дела по статьям 290 и 286 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФСИН России.
