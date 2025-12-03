В центре Челябинска выставили на продажу популярный развлекательный центр

В Целябинске продают крупный ТРК Фото: Александр Константинов © URA.RU

Торгово-развлекательный комплекс на Алом поле в Челябинске продается целиком за 330 млн рублей. Он находится в центре города и пользуется популярностью у жителей. Об этом говорится в объявлении.

«Продается коммерческая площадь два этажа в ТРК „Алое поле“ на улице Ленина, 64Б. Общая площадь 1100 квадратов, цена 300 000 рублей за один квадрат», — сообщается на сайте «Домклик». Уточняется, что объект можно купить и по долям.