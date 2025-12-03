Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Бизнес

В центре Челябинска выставили на продажу популярный развлекательный центр

04 декабря 2025 в 04:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Целябинске продают крупный ТРК

В Целябинске продают крупный ТРК

Фото: Александр Константинов © URA.RU

Торгово-развлекательный комплекс на Алом поле в Челябинске продается целиком за 330 млн рублей. Он находится в центре города и пользуется популярностью у жителей. Об этом говорится в объявлении.

«Продается коммерческая площадь два этажа в ТРК „Алое поле“ на улице Ленина, 64Б. Общая площадь 1100 квадратов, цена 300 000 рублей за один квадрат», — сообщается на сайте «Домклик». Уточняется, что объект можно купить и по долям.

Ранее на Алом поле продавался трехэтажный ТРК за 150 млн рублей. Горожане прозвали здание «Утюгом» за нестандартную вытянутую округлую форму.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал