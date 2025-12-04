Логотип РИА URA.RU
Экс-владельцы ЧЭМК и «Арианта» не смогли вернуть землю в Челябинске

04 декабря 2025 в 06:03
Суд вынес решение по имуществу бизнесменов в Челябинске

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Челябинской области частично удовлетворил иск об изъятии земли у экс-владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и «Арианта», семей Антиповых и Аристовых. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

«Решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Апелляционные жалобы акционерного общества „Компания Эталон“, Аристова Александра Михайловича, Аристовой Людмилы Васильевны, Антипова Юрия Васильевича — без удовлетворения», — говорится в сообщении. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Земельные споры в судах начались после национализации бизнеса обеих семей. Антиповы потеряли ЧЭМК, Аристовы — агрохолдинг «Ариант». До 2020 года бизнес был общий, потом его разделили. По требованию Генпрокуратуры РФ активы ЧЭМК отошли государству, затем такое же решение было принято по «Арианту». С семей бизнесменов взыскивают 46,5 млрд рублей.

Продолжение после рекламы

В рамках национализации в августе суд изъял земельные участки Антиповых и Аристовых в Челябинске. Речь идет об участках под коттеджами на улицах Обской, Толбухина и Калининградской в Челябинске, а также об участке в поселке Прудном Сосновского района. Общая площадь изъятых участков превышает сотни тысяч квадратных метров.

Также в июле приставы добились изъятия у зятя Аристова, Александра Кретова, двух участков в Тамани Краснодарского края. На этой земле стоят два семейных коттеджа. Жена Юрия Антипова, Людмила, просит признать себя банкротом. Представители Аристовых, Кретовых и Антиповых со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.

Комментарии (1)
  • Жанна
    04 декабря 2025 06:09
    Право собственности у нас как приобретается легко, так и теряется...
