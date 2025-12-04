Челябинская область станет частью турмаршрута «Корона хребтов России»

За поход по Таганаю до Кавказа наградят титулом и памятным знаком Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Горные хребты Челябинской области соединят с Кавказом в одном турмаршруте «Корона хребтов России». Как заявили в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства (ОСИГ), протяженность пути составит 4,8 тысячи км.

«В единый проект объединили две самые длинные тропы — Большую уральскую и Кавказскую. Протяженность пути — 4,8 тысячи км. Путешественникам, которые покорят обе тропы, присвоят почетный титул обладателя „Короны хребтов России“ и вручат памятный знак», — заявили в ОСИГ.

По словам вице-президента ОСИГ Марины Ненароковой, создание таких троп является эффективным инструментом для развития активного туризма и повышения привлекательности регионов. Однако для успеха проект требует комплексного подхода и тщательной проработки.

Эксперт подчеркнула, что ключевыми вопросами станут юридический статус земель, обслуживание и развитие инфраструктуры. Также необходимо будет обеспечить навигацию, связь и возможность оперативного реагирования служб МЧС для безопасности туристов.

Ненарокова отметила важность создания санитарной инфраструктуры, мест для ночевки и гостевых домов. По ее мнению, участников маршрута необходимо заранее информировать о сложностях и требованиях к физической подготовке, так как не все даже опытные туристы готовы к длительным горным переходам.