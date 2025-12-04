В Челябинской области принят главный финансовый документ

Челябинские депутаты приняли бюджет в трех чтениях (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области депутаты Законодательного собрания в трех чтениях приняли главный финансовый документ — бюджет 2026 года и планового периода 2027 и 2028 годов. Информация прозвучала на шестом заседании, передает корреспондент URA.RU.

«Бюджет Челябинской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов принят. Поздравляю коллег. Особенно депутатов, которые впервые участвуют в принятии главного финансового документа области на ближайшие три года», — сообщил на заседании председатель ЗСО Олег Гербер, передает корреспондент URA.RU.

К проекту закона поступали поправки от губернатора области, депутатов фракции партии «Справедливая Россия — за правду». Поправки от губернатора были связаны с уточненным объемом федеральных средств, которые направят Челябинской области. Всего 585,5 млн рублей.

За счет этих средств на 2026 год предусмотрено увеличение на следующие затраты: на развитие и приведение в нормативное состояние дорог региона (257,8 млн рублей), на модернизацию первичного звена здравоохранения (179,6 млн рублей), на развитие сельских территорий и поддержку малого агробизнеса (86 млн рублей). Также на проведение массового обследования новорожденных (23,5 млн рублей), на развитие транспортной инфраструктуры в селах (14,2 млн рублей), на оснащение медицинскими изделиями медорганизаций (12,5 млн рублей), на увеличение лесовосстановления, в том числе вокруг городов и промышленных центров (6,1 млн рублей).

Уточнены объемы целевых федеральных средств и расходы по следующим направлениям: на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам (1 млрд рублей), на создание кластеров на базе среднего профессионального образования (376 млн рублей), на организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде (191,1 млн рублей). Средства выделены на госпрограммы «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области» (110,8 млн рублей), «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» (48 млн рублей), «Развитие образования в Челябинской области» (40 млн рублей) и на софинансирование расходов, по которым дополнительно распределены федеральные средства (34,6 млн рублей).