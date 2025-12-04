Челябинский актер Робак снялся в сериале «Гордость» про любовь против традиций

Сериал с Робаком будет доступен к просмотру в онлайн-кинотеатре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уроженец Златоуста Челябинской области, актер Александр Робак вошел в актерский состав нового сериала «Гордость». Съемки многосерийной романтической комедии уже завершены. Работа над проектом велась как в Москве, так и в уголках Северной Осетии — в Фиагдонском ущелье, Нижнем Унале и Владикавказе, сообщили в пресс-службе Института развития интернета (ИРИ).

«Завершились съемки восьмисерийной романтической комедии „Гордость“ для онлайн-кинотеатра. Сериал производства „Студии Видеопрокат“ при поддержке Института развития интернета и „НМГ Студии“ расскажет о том, как настоящая любовь помогает преодолеть любые предрассудки и найти баланс между традициями и личным выбором. Режиссер проекта — Сергей Арутюнян, главные роли в сериале исполняют: Алана Чочиева и Алексей Онежен, а также Александр Робак, Любовь Толкалина, Сослан Фидаров, Рима Царикати и другие», — уточнили в пресс-службе ИРИ.

В центре сюжета — осетинка Алана, которая строит карьеру повара в Москве. Ее планы нарушит ультиматум отца о возвращении домой и замужестве на родине. Выход девушка увидит в остроумном обмане. В столице она найдет «заведомо неподходящего» жениха — бармена Максима, который и сам находится в сложной ситуации. Вместе они поедут в Осетию, где их ждет череда событий, меняющих отношение к семье, традициям и собственным чувствам.

«„Гордость“ — история про любовь и кучу приключений, которые могут внезапно свалиться на твою голову благодаря этому чувству. Этот проект будет интересен зрителям, потому что он невероятно добрый, теплый и очень светлый, как и сама Осетия, где нам повезло снимать», — отметил продюсер Сергей Бондарчук.