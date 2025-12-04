Северные регионы получат больше всех: как в 2026 году изменится прожиточный минимум

Для разных групп населения прожиточный минимум будет отличаться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 1 января 2026 года в России вступает в силу новый размер прожиточного минимума, утвержденный Федеральным законом от 28 ноября 2025 года № 426-ФЗ «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Показатель на душу населения составит 18 939 рублей, что на 6,8% выше уровня 2025 года. Подробнее в материале URA.RU.

Федеральные показатели прожиточного минимума на 2026 год

Согласно статье 8 федерального закона о бюджете, величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации установлена дифференцированно для различных социально-демографических групп населения. На душу населения показатель достигнет 18 939 рублей в месяц по сравнению с 17 733 рублями в 2025 году.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум определен в размере 20 644 рублей (в 2025 году — 19 329 рублей), для пенсионеров — 16 288 рублей (в 2025-м — 15 250 рублей), для детей — 18 371 рубль (в 2025-м — 17 201 рубль).

Разница в величине для разных категорий граждан объясняется различиями в структуре потребления и потребностях каждой социально-демографической группы. Трудоспособное население несет наибольшие финансовые нагрузки, имеет более высокие энергозатраты, что требует больше ресурсов. У пенсионеров уровень потребления ниже, поэтому для них установлен минимальный показатель среди всех категорий.

Для чего нужен прожиточный минимум

Прожиточный минимум представляет собой стоимостную оценку минимального набора продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Это важнейший социально-экономический показатель, который устанавливается как на федеральном уровне, так и отдельно в каждом регионе России.

Показатель выполняет несколько ключевых функций. Во-первых, он используется для оценки уровня жизни населения — с его помощью анализируется, какая часть граждан имеет доходы ниже минимально необходимых. Во-вторых, служит основой для определения размера минимальной оплаты труда, который по закону не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

В-третьих, от величины прожиточного минимума напрямую зависят социальные выплаты: пособия малоимущим семьям, социальные доплаты к пенсии, единое пособие для беременных и семей с детьми, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и другие виды государственной помощи.

Региональные особенности прожиточного минимума

Региональные власти имеют право устанавливать собственные значения прожиточного минимума с учетом местных условий жизни, уровня цен и климатических особенностей. Это позволяет более точно учитывать реальную стоимость жизни в каждом конкретном субъекте Российской Федерации.

Разброс между регионами может быть весьма значительным. Самые высокие показатели традиционно фиксируются в северных территориях и автономных округах. Например, в Чукотском автономном округе прожиточный минимум на душу населения в 2026 году составит 49 430 рублей, для трудоспособного населения — 53 880 рублей, для детей — 47 948 рублей, для пенсионеров — 42 510 рублей.

В Ненецком автономном округе показатели также значительно превышают средние по стране: 31 387 рублей на душу населения, 34 212 рублей для трудоспособных, 32 794 рубля для детей, 26 994 рубля для пенсионеров. Высокие значения установлены в Ямало-Ненецком автономном округе — 25 946 рублей на душу населения, в Магаданской области — 32 953 рубля, в Камчатском крае — 33 332 рубля.

В столичных регионах показатели также превышают федеральные. В Москве прожиточный минимум на душу населения достигнет 25 342 рублей, для трудоспособных — 28 940 рублей, для детей — 22 068 рублей, для пенсионеров — 18 971 рубль. В Санкт-Петербурге — 20 643, 22 502, 20 024 и 17 753 рубля соответственно.

В регионах Центральной России показатели близки к федеральным или несколько ниже. В Тульской и Ярославской областях установлены значения, полностью совпадающие с федеральными. В Белгородской области прожиточный минимум составит 15 909 рублей на душу населения, в Липецкой и Тамбовской — 15 719 рублей.

На Дальнем Востоке показатели варьируются от 21 780 рублей в Амурской области до 28 598 рублей в Якутии (действует распределение по зонам). В Приморском крае — 22 537 рублей, в Хабаровском — 23 105 рублей, на Сахалине — 25 757 рублей.

В Уральском федеральном округе прожиточный минимум в Тюменской области установлен на уровне федерального — 18 939 рублей, в Свердловской области — 18 750 рублей, в Челябинской — 17 423 рубля. Значительно выше показатели в Ханты-Мансийском автономном округе — 22 697 рублей и Ямало-Ненецком — 25 946 рублей.

В Сибирском федеральном округе показатели колеблются от 16 855 рублей в Алтайском крае до 22 159 рублей в Забайкальском крае. В Новосибирской и Томской областях — 18 560 рублей, в Иркутской — 20 075 рублей с распределением по зонам, в Красноярском крае — 21 023 рубля также с зональным распределением.

В Приволжском федеральном округе минимальные значения наблюдаются в Мордовии и Татарстане — 16 098 рублей, максимальные в Нижегородской и Самарской областях — 17 802 рубля. В Южном федеральном округе разброс от 16 287 рублей в Волгоградской области до 18 560 рублей в Калмыкии.

Северо-Западный федеральный округ демонстрирует большой разброс: от 18 560 рублей в Новгородской области до 27 117 рублей в Мурманской области. В Ленинградской области показатель составит 20 264 рубля, в Архангельской — 21 969 рублей с зональным распределением, в Республике Карелия и Коми также действует распределение по зонам.

Новые субъекты Российской Федерации, вошедшие в состав страны в 2022 году, имеют следующие показатели: Донецкая и Луганская народные республики — 17 802 рубля на душу населения, Запорожская и Херсонская области — 18 371 рубль.

Причины региональных различий прожиточного минимума

Разброс в размерах прожиточного минимума между регионами объясняется несколькими объективными факторами. Во-первых, это разный уровень цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, особенно жилищно-коммунальные. В северных и удаленных территориях цены традиционно выше из-за сложной логистики и высоких затрат на энергоресурсы.

Во-вторых, климатические условия. В регионах с суровым климатом в потребительскую корзину закладываются более теплая и дорогая одежда, обувь, а также повышенная норма потребления энергии для отопления жилья.