Экономика

Зарплаты в Челябинске выросли быстрее, чем планировалось в стратегии развития

04 декабря 2025 в 03:40
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В стратегии социально-экономического развития Челябинска, рассчитанной до 2035 года указано, что в 2025 году средняя зарплата работников в городе достигнет 61, 3 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в документе. Однако средние ежемесячные зарплаты уже превысили 92 тысячи рублей.

«Средняя начисленная зарплата в Челябинске по крупным и средним организациям за 8 месяцев 2025 года составила 92 723,5 рублей», — указано на сайте городского комитета финансов. Согласно стратегии, уровень зарплаты свыше 90 тысяч рублей в городе у работников должен был появиться в 2032 году.

Ранее высокие доходы фиксировались в строительной отрасли региона: по данным «Авито Работа», среднее зарплатное предложение при возведении промышленных и инфраструктурных объектов в Челябинской области достигало 120,4 тысячи рублей, а в жилищном и коммерческом строительстве — 115,5 тысячи. Рост предложений в отрасли сопровождался стабильным спросом на инженеров, прорабов и менеджеров проектов.

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске?

