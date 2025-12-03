Зарплаты в Челябинске выросли быстрее, чем планировалось в стратегии развития
Уровень оплаты труда в Челябинске превысил плановые показатели
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В стратегии социально-экономического развития Челябинска, рассчитанной до 2035 года указано, что в 2025 году средняя зарплата работников в городе достигнет 61, 3 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в документе. Однако средние ежемесячные зарплаты уже превысили 92 тысячи рублей.
«Средняя начисленная зарплата в Челябинске по крупным и средним организациям за 8 месяцев 2025 года составила 92 723,5 рублей», — указано на сайте городского комитета финансов. Согласно стратегии, уровень зарплаты свыше 90 тысяч рублей в городе у работников должен был появиться в 2032 году.
Ранее высокие доходы фиксировались в строительной отрасли региона: по данным «Авито Работа», среднее зарплатное предложение при возведении промышленных и инфраструктурных объектов в Челябинской области достигало 120,4 тысячи рублей, а в жилищном и коммерческом строительстве — 115,5 тысячи. Рост предложений в отрасли сопровождался стабильным спросом на инженеров, прорабов и менеджеров проектов.
