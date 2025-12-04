К автобусам, который вышли на маршрут №95, предъявляются повышенные требования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с сегодняшнего дня запустили новый автобус №95, следующий по маршруту от жилого комплекса Привилегия до улицы Молодогвардейцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«С 4 декабря запустили новый автобус по регулируемому тарифу, который следует: автодорога от улицы Генерала Костицына через Лазурную, Ефрейтора Потехина, автодорогу от улицы Брусничная до 75К-422. Далее по автомобильной дороге Шершни Челябинска — поселок Западный, Гостевая, Братьев Кашириных до Молодогвардейцев», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Сегодня с утра на маршруте работают пять автобусов среднего класса. Запланировано постепенное их увеличение до 16. К подвижному составу предъявляются повышенные требования качества. В частности, не менее 25 мест для сидения, в салоне должен быть низкий пол, наличие системы оплаты проезда банковской картой.

В Челябинске ранее на популярный маршрут №17 «Профессора Благих — Весенняя» выпустили новые автобусы. С 1 декабря на маршрут планировалось вывезти 22 новые машины среднего класса.