Путин прилетел в Индию впервые с начала конфликта на Украине

Путин прилетел в Нью-Дели Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин прилетел в столицу Индии, Нью-Дели, с официальным визитом, который пройдет 4-5 декабря. Об этом сообщили журналисты. Это первая поездка российского лидера в страну с начала СВО.

Поездка Путина проходит по приглашению премьер-министра Индии. Визит приурочен к проведению Российско-индийского форума в Нью-Дели. Центральным событием программы станет пленарное заседание, на котором планируется обсудить пути углубления двусторонней торговли, меры по расширению присутствия индийских производителей и поставщиков на рынке России, а также сотрудничество в сфере обороны. Также позже пройдет неформальная встреча Путина и Моди.