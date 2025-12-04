Путин прилетел в Индию впервые с начала конфликта на Украине
Путин прилетел в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин прилетел в столицу Индии, Нью-Дели, с официальным визитом, который пройдет 4-5 декабря. Об этом сообщили журналисты. Это первая поездка российского лидера в страну с начала СВО.
Поездка Путина проходит по приглашению премьер-министра Индии. Визит приурочен к проведению Российско-индийского форума в Нью-Дели. Центральным событием программы станет пленарное заседание, на котором планируется обсудить пути углубления двусторонней торговли, меры по расширению присутствия индийских производителей и поставщиков на рынке России, а также сотрудничество в сфере обороны. Также позже пройдет неформальная встреча Путина и Моди.
Ранее в Кремле сообщали, что к предстоящему визиту готовится значительный пакет экономических и торговых соглашений. Помимо этого, индийская сторона изучает вариант приобретения у РФ еще пяти комплектов зенитных ракетных систем С-400.
