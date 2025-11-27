Россиянам объяснили, сколько наличных можно снимать ежедневно

Банки вводят лимиты для борьбы с мошенниками Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Российские банки ужесточили лимиты на снятие наличных в банкоматах для борьбы с мошенническими операциями. Об этом сообщила эксперт Экономического факультета (Российский университет дружбы народов) РУДН Ламия Мамедова, пояснив новые правила работы финансовых организаций.

«Как правило, лимит на снятие наличных по дебетовой карте обычно составляет от 100 до 300 тысяч рублей в сутки и до трех миллионов рублей в месяц. Премиальным клиентам позволено больше, а в случае подозрительных операций банки могут ввести лимит до 50 тысяч рублей на ближайшие 48 часов», — пояснила Ламия Мамедова. Ее слова передает РИА Новости.

Особые ограничения предусмотрены для клиентов, которые ранее подозревались в участии в мошеннических схемах. Им могут установить лимит на уровне 100 тысяч рублей в месяц, что должно предотвратить возможные противоправные действия.

Эксперт рекомендует гражданам заранее уточнять в банках информацию о лимитах при необходимости снять суммы свыше 50 тысяч рублей. Это позволит избежать неожиданных блокировок и ограничений при проведении операций.