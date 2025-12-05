Европа рекомендует Зеленскому не идти на уступки России
Лидеры ЕС якобы считают, что Украина может пойти на уступки при неких «гарантиях США»
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Лидеры стран Евросоюза призвали президента Украины Владимира Зеленского не идти на уступки России. Об этом сообщили американские журналисты
«Европейские лидеры выступили с резким предупреждением в адрес президента Украины Владимир Зеленский: не соглашайтесь на требования России», — пишет The Wall Street Journal. Условием, как уточняют авторы материала, указываются некие «твердые гарантии безопасности со стороны США».
Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что у Вашингтона и лично у Дональда Трампа есть собственное понимание причин, по которым украинский конфликт должен быть завершен в максимально сжатые сроки. По его оценке, США активно ищут пути урегулирования кризиса. Тема сокращения потерь постоянно присутствует в заявлениях Трампа о ситуации на Украине. В декабре Путин встретился со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, назвав эту встречу «очень полезной».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.