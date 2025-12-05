Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Украина

Европа рекомендует Зеленскому не идти на уступки России

05 декабря 2025 в 06:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Лидеры ЕС якобы считают, что Украина может пойти на уступки при неких «гарантиях США»

Лидеры ЕС якобы считают, что Украина может пойти на уступки при неких «гарантиях США»

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Лидеры стран Евросоюза призвали президента Украины Владимира Зеленского не идти на уступки России. Об этом сообщили американские журналисты

«Европейские лидеры выступили с резким предупреждением в адрес президента Украины Владимир Зеленский: не соглашайтесь на требования России», — пишет The Wall Street Journal. Условием, как уточняют авторы материала, указываются некие «твердые гарантии безопасности со стороны США».

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что у Вашингтона и лично у Дональда Трампа есть собственное понимание причин, по которым украинский конфликт должен быть завершен в максимально сжатые сроки. По его оценке, США активно ищут пути урегулирования кризиса. Тема сокращения потерь постоянно присутствует в заявлениях Трампа о ситуации на Украине. В декабре Путин встретился со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, назвав эту встречу «очень полезной».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал