Аэропорт Минеральные Воды приостановил полеты
05 декабря 2025 в 06:49
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В аэропорту Минеральные Воды временно ограничены прием и отправка воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал