Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

«Трусость и малодушие»: в Госдуме прокомментировали просьбу Макрона Си Цзиньпину

Депутат Колесник: Макрон мог обратиться с мораторием на удары напрямую к Москве
05 декабря 2025 в 06:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Макрон своим предложением поставил Китай в неудобное положение, заявил Колесник

Макрон своим предложением поставил Китай в неудобное положение, заявил Колесник

Фото: Официальный сайт Европарламента

Президент Франции Эммануэль Макрон проявил «трусость» и «малодушие», обратившись к председателю КНР Си Цзиньпину по поводу моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины этой зимой. Об этом заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Попросив Си Цзиньпина посодействовать в этом вопросе, он [Макрон] поставил наших китайских партнеров в неудобное положение. Макрон мог бы спокойно обратиться с таким предложением напрямую к Москве, но не сделал этого, что говорит о его трусости и малодушии», — заявил Колесник. Его слова приводит «Газета.ru».

Макрон на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине предложил ввести на зиму мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины и выразил надежду, что Китай сможет содействовать этому и объединить усилия с Европой. Инициатива могла быть связана с дефицитом газа на Украине и решениями местных властей отложить начало отопительного сезона и сократить потребление топлива.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал