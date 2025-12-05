Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

Зеленский умоляет США раскрыть, о чем говорили Путин и Уиткофф

Украина хочет узнать детали переговоров Уиткоффа и Путина
05 декабря 2025 в 07:12
Зеленский потребовал от Вашингтона полной информации о диалоге с Москвой

Фото: Официальный сайт президента Украины

Украинское руководство намерено получить от США полную информацию о прошедших переговорах американского спецпосланника с президентом России. Об этом заявил лидер Украины Владимир Зеленский

«Наша задача сейчас — получить полную информацию о том, что прозвучало (на переговорах, — прим. URA.RU.) в России», — заявил Владимир Зеленский. Его сообщение передает Lenta.ru.

Детали переговоров планируется обсудить на встрече секретаря СНБО Украины Рустема Умерова со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом в Майами. Украинский лидер также подчеркнул, что Киев готов к любому развитию событий.

Переговоры Владимира Путина с Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялись в Кремле 2 декабря. Российская сторона охарактеризовала беседу как полезную, основанную на договоренностях саммита в Анкоридже.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

