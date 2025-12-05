Скончался легендарный актер, исполнивший роль Шанг Цзуна в Mortal Kombat
Тагава скончался в возрасте 75 лет из-за осложнений после инсульта
Фото: Илья Московец © URA.RU
Скончался актер Кэри-Хироюки Тагава, который играл могущественного колдуна Шанг Цзуна в Mortal Kombat. Ему было 75 лет, сообщили иностранные журналисты.
«Тагава скончался сегодня рано утром от осложнений, вызванных инсультом, в окружении своих детей. Его семья подтвердила эту новость», — пишет издание Deadline. Тагава также играл в «Последнем императоре», «Мемуарах гейши».
В 2019 году Тагава озвучил персонажа в видеоигре Mortal Kombat 11 и предоставил свое фото для ролевой видеоигры 2023 года Mortal Kombat: Onslaught. Кроме того, он озвучивал следующие видеоигры: Soldier Boyz, Batman: Rise of Sin Tzu и World of Warcraft: Legion.
