Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ВСУ ночью пытались атаковать шесть российских регионов

05 декабря 2025 в 09:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ВСУ пытались атаковать Россию 41 беспилотником

ВСУ пытались атаковать Россию 41 беспилотником

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 5 декабря ВСУ пытались атаковать шесть российских регионов. Силами ПВО были сбиты 41 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства. Так, над Самарской областью и республикой Крым сбили по девять беспилотников, восемь — над Саратовской областью, по семь — над Волгоградской и Ростовской областями. Еще один дрон уничтожили над Краснодарским краем.

В ночь на 5 декабря ВСУ осуществили атаку беспилотниками по территории Краснодарского края. В результате удара возник пожар, для ликвидации которого были задействованы несколько десятков специалистов. В ряде городов были введены ограничения на полеты и установлен режим беспилотной опасности. Карта атак дронов на 5 декабря — в материале URA.RU.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал