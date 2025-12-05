За ночь 41 украинский дрон сбили над регионами России
05 декабря 2025 в 09:14
Срочная новость
Фото: © URA.RU
За прошедшую ночь российскими средствами ПВО уничтожено 41 украинский БПЛА. Об этом сообщили Минобороны.
