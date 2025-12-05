В Краснодарском крае из-за атаки Киева повреждена портовая инфраструктура: карта ударов БПЛА 5 декабря

В Курской области есть повреждения после атаки десятков БПЛА Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 5 декабря: после нападения произошел пожар, в тушении которого принимало участие несколько десятков специалистов. Украинские БПЛА атаковали и другие российские регионы, есть пострадавшие. В нескольких городах были введены ограничения на полеты и введен режим беспилотной опасности. Карта атак дронов на 5 декабря — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: URA.RU

Краснодарский край

В Краснодарском крае, после нападения украинских БПЛА, пострадали элементы инфраструктуры в Темрюке. Об этом рассказали в оперштабе Краснодарского края.

«Из-за атаки БПЛА киевского режима повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание», — указано в сообщении, опубликованном в telegram-канале оперштаба.

К тушению пожара были привлечены 32 специалиста и восемь единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Белгородская область

После атаки украинских БПЛА пострадал мирный житель в Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Грайворонскую ЦРБ обратился мужчина, который получил ранения в результате атаки дрона на коммерческий объект в городе Грайворон. Медики диагностировали ему минно-взрывную травму, а также осколочные ранения ног», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. От госпитализации мужчина отказался.

Воронежская область

В Воронежской области, в 22:08 по московскому времени, была объявлена тревога из-за непосредственного удара БПЛА в Острогожском районе. Это следует из сообщения губернатора Александра Гусева в telegram-канале. Через 40 минут она была отменена.

Глава региона сообщил о двух сбитых беспилотниках над регионом. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате нападения нет.

Кабардино-Балкария

На территории Кабардино-Балкарии была объявлена беспилотная опасность. Информацию опубликовал глава региона Казбек Коков в своем telegram-канале.

Северная Осетия

В республике Северная Осетия был введен режим беспилотной опасности. Из-за этого возможно временное замедление работы мобильной связи и интернета. Информацию сообщил глава региона Сергей Меняйло в telegram-канале.

Ставропольский край

В Ставропольском крае также была объявлена беспилотная опасность. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров в своем telegram-канале. Он призвал граждан следить за передаваемыми сообщениями и обращаться за помощью по единому номеру экстренных служб при необходимости.

Также о введении беспилотной опасности сообщил мэр города Ессентуки Владимир Крутников и глава города Кисловодска Евгений Моисеев. Они привели сообщение от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

Пензенская область

В Пензенской области был введен режим «Беспилотная опасность». Возможны временные ограничения работы мобильного интернета. Это следует из сообщения главы региона Олега Мельниченко в telegram-канале.

Позже в области был объявлен план «Ковер». Из-за этого стали действовать ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Севастополь

В 00:06 по московскому времени в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Это следует из сообщения, опубликованном в telegram-канале губернатора Михаила Развожаева. Режим был отменен в 00:54 по московскому времени.

ДНР

За сутки ВСУ выпустили пять боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Одна вооруженная атака была зафиксирована на горловском направлении и одна на красноармейском направлении.

Повреждений инфраструктуры не зафиксировано, а информации о жертвах среди жителей не поступало. Это следует из сообщения, которое опубликовали в Управлении по документированию военных преступлений Украины Администрации Главы и Правительства Донецкой Народной Республики в telegram-канале.

Курская область

Регион подвергся атаке 30 дронов поздним вечером 4 декабря. В результате нападения украинских БПЛА на Курск были повреждены окна и автомобиль. Об этом рассказал мэр города Евгений Маслов в своем telegram-канале. По его словам, на месте работают оперативные службы, а пострадавших, по предварительным данным, нет.

Удары на границе

Вечером 4 декабря, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени было уничтожено 44 украинских БПЛА. Информацию опубликовала пресс-служба Минобороны РФ в telegram-канале.

Большая часть БПЛА была сбита над Курской областью — 30 БПЛА. Также беспилотники ВСУ были сбиты над территорией Ростовской области — восемь БПЛА, над Белгородской областью — три беспилотника, над Воронежской областью — два дрона и один БПЛА над Брянской областью.

Временные ограничения аэропортов

В течение ночи в аэропортах российских регионов вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это следует из telegram-канала представителя Росавиации Артема Кореняко. Такие ограничения были введены в: