В Госдуме предложили увеличить страховые пенсии до 50 тысяч рублей

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили увеличить минимальную страховую пенсию по старости до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает руководство Социального фонда России.

«Считаем целесообразным установить минимальный размер страховой пенсии на уровне не менее 50 000 рублей», — говорится в письме за подписью лидера фракции Сергея Миронова и депутата Яны Лантратовой. Их сообщение передает РИА Новости.

В настоящее время минимальный размер такой пенсии составляет около 13,3 тысячи рублей, что ниже федерального прожиточного минимума пенсионера. Авторы инициативы полагают, что повышение станет мерой реальной поддержки старшего поколения и позволит пенсионерам вести достойную жизнь.

