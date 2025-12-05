Путин «по-дружески» поехал на одной машине с Моди перед саммитом ШОС в Китае Фото: Роман Наумов © URA.RU

На телеканале India Today, журналисты которого 4 декабря взяли интервью у российского лидера Владимира Путина, показывают мультфильм с ним. Кадры появились в соцсетях.

В мультфильме, который показывает индийский канал, Путин едет на мотоцикле с премьер-министром Индии Нарендры Моди. На кадрах мультяшные Путин и Моди общаются и смеются «по-человечески, по-товарищески, по-дружески», как и говорил глава России о такой незапланированной поездке с Моди.

Ранее Путин рассказал, что его совместная поездка с Моди во время встречи на саммите ШОС в Китае не была запланирована. Они сели в один автомобиль по-дружески. «Просто мы вышли на улицу, подошла моя машина, я говорю, слушай, поехали вместе», — сказал тогда президент РФ индийскому премьер-министру.