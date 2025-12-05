Сейчас неизвестно, есть ли на борту пострадавшие Фото: Роман Наумов © URA.RU

В бразильском городе Гуарульюс на взлетно-посадочной полосе вспыхнул самолет. Пассажиров экстренно эвакуируют, сообщили в соцсетях.

«Сильный пожар произошел около двух часов назад в самолёте Airbus A320 авиакомпании LATAM Brasil в городе Гуарульюс», — пишет telegram-канал Shot. Салон окутало едким дымом, а через иллюминатор пассажиры увидели пламя. Отмечается, что на борту находилось около 180 человек, их эвакуируют. Информации о пострадавших нет.

Ранее в Буэнос-Айресе пассажирский вагон сошел с рельсов на линии Сармьенто в районе Линьерс. Тогда на место также выезжали пожарные, спасатели и медики, сообщалось о пострадавших.