Беспилотник указал дорогу беженцам из Красноармейска Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российский беспилотник провел группу мирных жителей во время их эвакуации из Красноармейска. Об этом сообщил МИД РФ Родион Мирошник, представив соответствующее видео.

«Он нам кивнул немножко <...> Ну, он нам опять кивнул, что, мол, идите за нами. Ну мы и пошли за ним», — рассказала одна из спасенных женщин, описывая работу дрона. Ее слова передает РИА Новости.

Видеоматериалы включают как опрос очевидцев, так и непосредственно съемку с борта летательного аппарата. В момент эвакуации город являлся зоной активных боевых действий, и перемещение гражданских было сопряжено с высоким риском.

