Беспилотник указал дорогу беженцам из Красноармейска
Российский беспилотник провел группу мирных жителей во время их эвакуации из Красноармейска. Об этом сообщил МИД РФ Родион Мирошник, представив соответствующее видео.
«Он нам кивнул немножко <...> Ну, он нам опять кивнул, что, мол, идите за нами. Ну мы и пошли за ним», — рассказала одна из спасенных женщин, описывая работу дрона. Ее слова передает РИА Новости.
Видеоматериалы включают как опрос очевидцев, так и непосредственно съемку с борта летательного аппарата. В момент эвакуации город являлся зоной активных боевых действий, и перемещение гражданских было сопряжено с высоким риском.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что военнослужащие группировки «Центр» эвакуировали восемь мирных жителей из Красноармейска, где шли активные боевые действия. Маршруты их выхода из города контролировались операторами дронов, а сами эвакуированные почти год не могли покинуть зону боев и сейчас размещены в безопасном пункте временного размещения.
