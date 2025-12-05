Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Армия и оружие

Российский дрон показал дорогу мирным жителям Красноармейска, бегущим от ВСУ. Видео

05 декабря 2025 в 08:13
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Беспилотный аппарат указал дорогу беженцам из Красноармейска

Беспилотник указал дорогу беженцам из Красноармейска

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российский беспилотник провел группу мирных жителей во время их эвакуации из Красноармейска. Об этом сообщил МИД РФ Родион Мирошник, представив соответствующее видео.

«Он нам кивнул немножко <...> Ну, он нам опять кивнул, что, мол, идите за нами. Ну мы и пошли за ним», — рассказала одна из спасенных женщин, описывая работу дрона. Ее слова передает РИА Новости. 

Видеоматериалы включают как опрос очевидцев, так и непосредственно съемку с борта летательного аппарата. В момент эвакуации город являлся зоной активных боевых действий, и перемещение гражданских было сопряжено с высоким риском.

Продолжение после рекламы

Ранее Минобороны РФ сообщало, что военнослужащие группировки «Центр» эвакуировали восемь мирных жителей из Красноармейска, где шли активные боевые действия. Маршруты их выхода из города контролировались операторами дронов, а сами эвакуированные почти год не могли покинуть зону боев и сейчас размещены в безопасном пункте временного размещения.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал