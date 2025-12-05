Запад отправил Киеву десятки миллиардов долларов в 2025 году: откуда берутся деньги на существование Украины

Украина с начала конфликта получила от Запада сумму в 238,5 млрд долларов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

С начала 2025 года страны «Большой семерки» предоставили Украине кредиты на общую сумму 33,8 миллиарда долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Эта сумма составляет около трех четвертей всего внешнего финансирования госбюджета Украины.

Самый большой объем финансовой помощи Украине с начала конфликта в 2022 году выделили США. Однако их поддержка началась еще в 2014 году, после принятия «Акта о поддержке Украины». Запад планирует использовать российские замороженные активы, чтобы в финансировать Украину, несмотря на то, что Киев втайне использует деньги не для укрепления обороны, а на другие нужды. История оказываемой Западом финансовой помощи Украине, благодаря которой страна покрывает большую часть своих расходов — в материале URA.RU.

Запад передала миллиарды долларов из замороженных активов РФ Украине

Начиная с января текущего года страны «Большой семерки» (G7) перечислили Киеву 33,8 млрд долларов. Эти средства были взяты из замороженных российских активов.

Продолжение после рекламы

«„Большая семерка“ с начала года выдала кредитов Украине за счет доходов от российских активов на 33,8 миллиарда долларов — это три четверти от иностранного финансирования украинского бюджета», — указано в материале РИА Новости. Страны, входящие в "Большую семерку": Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония. Наибольшая сумма была передана со стороны Евросоюза, а именно 21 млрд долларов. Также деньги направили Канада, Великобритания и Япония.

Еврокомиссия продолжает вырабатывать новые механизмы задействования замороженных российских активов для финансирования Украины. Общая сумма этих активов — около 200 миллиардов евро, они были заморожены Западом после начала спецоперации России на Украине.

Последняя инициатива ЕК также предполагает использование российских средств — они могут быть направлены на кредитование Киева. Европейские страны пытаются найти способы обосновать «юридически» вывод активов РФ, но встречают сопротивление со стороны Бельгии — именно в ее банке Euroclear находится большая часть этих денег.

В России неоднократно подчеркивали, что любые манипуляции Запада с деньгами России незаконны, а попытка их вывода станет актом воровства. Российский президент Владимир Путин заявлял, что если Запад предпримет действия в отношении замороженных активов страны, то это вызовет жесткую ответную реакцию.

Кто и сколько передал с начала конфликта

США потратили больше всех на финансирование Украины Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В период с начала военной операции по 31 августа 2025 года Евросоюз совместно с США передали Украине помощи на сумму свыше 209 млрд долларов. Это следует из анализа Кильского института мировой экономики.

В частности, наибольшая помощь с начала конфликта была оказана США. Они передали порядка 130,65 млрд долларов (около двух третей из них — военные поставки). Следом идет Евросоюз, который предоставил Украине финансовую поддержку на сумму 79,34 млрд долларов.

Далее идут европейские страны, которые самостоятельно напрямую передавали помощь. Среди них: Германия — 25,64 млрд долларов, Великобритания — 21,24 млрд долларов, Япония — 15,65 млрд долларов. Помощь была предоставлена и со стороны Канады — 15,19 млрд долларов, Дании — 11,67 млрд долларов, Нидерландов — 10,91 млрд долларов и других.

Способы помощи США Украине

Военная поддержка США поступает в Украину по двум основным каналам. Первый из них — прямые поставки от Пентагона в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA). Этот механизм предоставляет президенту США право одобрять передачу вооружения из американских складских запасов иностранным государствам без предварительного согласования с Конгрессом. В рамках механизма PDA Вашингтон одобрил для Киева поставки вооружений на сумму свыше 31 млрд долларов, из которых фактически было отправлено вооружение более чем на 20 млрд долларов, об этом сообщало агентство Reuters.

Продолжение после рекламы

Еще один вариант — приобретение вооружений напрямую у американских производителей в рамках программы Пентагона «Инициатива содействия безопасности Украины» (USAI). Однако, как отмечает The Washington Post, в таком случае ключевым фактором становится время, поскольку производство необходимого оружия может занять несколько лет.

Европа покрывает почти 90% расходов бюджета Украины

Зеленскому придется оправдаться за растрачивание денег Запада Фото: Официальный сайт президента Украины

Общая сумма поддержки Западом Украины составила чуть меньше 90% расходов украинского бюджета с февраля 2022 года. Расходы Украины составили 193,3 млрд долларов в 2022-2023 годах, а на 2024 год была заложена сумма в размере 81,3 млрд долларов.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется предоставить аргументы, из-за чего западные партнеры должны продолжать финансировать оборону, так как эти деньги могут идти не на оборону, а на другие нужды страны. Среди них могут быть социальные выплаты, популистские программы и другие. Об этом написало британское издание The Spectator.

В то же время при сохранении текущей интенсивности боевых действий Украина в 2026 году может нуждаться примерно в 60 млрд долларов внешней финансовой поддержки со стороны западных государств. В 2024 году потребность составляла около 30 млрд долларов, в 2025 году — 46 млрд долларов, а в следующем году может быть увеличена. Это следует из материала ТАСС со ссылкой на данные украинского кабинета министров.

В целом в последующие три года с 2026 по 2029 годы Киев может потребовать 390 миллиардов долларов финансирования, и большая часть этой нагрузки ляжет на Евросоюз — 328 от европейских государств и 62 от Великобритании. Об этом пишет британский журнал Economist. По его данным, ежегодно траты Украины на оборону увеличиваются на 20%, а также страна требует поддержки бюджета и восстановления.

США планировали конфисковать российские активы

Украине нужно все больше финансов на оборону Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ноябре бюджетное управление Конгресса США опубликовало оценку законопроекта S.2918, направленного на изменение порядка обращения с замороженными российскими активами. Согласно расчетам ведомства, в случае принятия документа федеральные власти в период с 2026 по 2028 год смогут изъять около 2,5 млрд долларов из российских средств, находящихся под юрисдикцией США.

В отчете уточняется, что проект закона предусматривает размещение части указанных активов на отдельном процентном счете, средства с которого планируется использовать для дальнейшего финансирования поддержки Украины. Об этом сообщало издание «Газета.ru».

Продолжение после рекламы

Подробнее о поддержке Украины

Военная и финансовая поддержка Украины — это поставки различных вооружений и боеприпасов, передача разведданных, а также финансирование ВСУ и других украинских вооруженных формирований со стороны Запада. Рост объемов таких поставок и финансовой помощи начался с вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году и достиг наибольших масштабов в период проведения Россией специальной военной операции в 2022–2025 годах.

«Акт о поддержке Украины» был принят в США в 2014 году Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В 2014 году Конгресс США принял закон об оказании поддержки Украине. Ей был присвоен статус партнера США вне рамок НАТО. Документ предусматривал финансирование, а также поставки противотанкового, бронебойного и стрелкового вооружения, боеприпасов, бронемашин, разведывательных беспилотных аппаратов, радиолокационных станций, средств связи и бронежилетов.

В 2018 году Конгресс одобрил поставки Украине летального вооружения, включая ракетные комплексы, гранатометы и боеприпасы к ним. Вскоре после этого первые несколько миллиардов долларов из федерального бюджета США были направлены на военную поддержку Украины. Эти средства были использованы для закупки вооружений, боеприпасов и оборудования, предоставления разведданных, а также для финансирования работ по созданию фортификационных сооружений в районе ЛНР и ДНР.

Объем военной помощи Украине с 2014 по 2022 год составили 2,7 млрд долларов Фото: Илья Московец © URA.RU

Начиная с 2021 года к финансированию военной поддержки Украины присоединились государства Европейского союза: перечисление средств и закупка вооружений осуществлялись через «Европейский фонд мира», созданный по инициативе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. С 2022 года США и страны ЕС развернули масштабную кампанию по поставкам вооружений и военной техники ВСУ.