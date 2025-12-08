Путин: инфляция в России может опуститься ниже 6% к концу года
Прирост ВВП по итогам года оценивается примерно в 1%
Фото: Анна Майорова © URA.RU
По итогам текущего года инфляция в стране может опуститься ниже 6%. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Инфляция в РФ по итогам года может быть ниже 6%», — сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляция велась в официальном telegram-канале Кремля. По словам главы государства, ожидаемо замедление темпов роста экономики: прирост валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам года оценивается примерно в 1%.
- кривое зеркало08 декабря 2025 19:22Ага. Верю.