Какие изменения ждут «Трактор» в ближайшие пару недель
Команда должна усилиться к плей-офф
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Паузы на игры сборных всегда были периодами для обменов и изменения рисунка игры команд КХЛ. «Трактору» в этот перерыв необходимо решить задачку со звездочкой: в первый день «черно-белые» лишились и. о. главного тренера, один из помощников отправился помогать Роману Ротенбергу на «Кубок Первого канала», а основной голкипер по-прежнему травмирован.
До дедлайна остается меньше месяца, и руководству нужно не только обменять игроков, но и определиться с теми, кто будет возглавлять команду в плей-офф. В материале URA.RU рассказываем, какие вероятные изменения ждут «Трактор» до Нового года.
Василий Глотов и Семен Дер-Аргучинцев пока не показывают свою лучшую игру
Фото: URA.RU
Обмены Глотова и Дер-Аргучинцева
Пока что эти два нападающих смотрятся максимально блекло даже на фоне разобранного «Трактора». У Василия (Глотова) минус 10 показатель полезности, и это худший результат в команде. При этом у игрока одна из самых высоких зарплат: около 70 миллионов за сезон. Все хотят видеть «прошлогодние настройки» Глотова, но пока у него 17 очков в 36 играх, И это явно не тот результат, на который рассчитывало руководство «черно-белых» перед началом сезона.
Несмотря на это, за Глотовым действительно выстраивается очередь: с начала сезона поговаривали о переходе в «ЦСКА» или «Локомотив». И у тех, и у других есть что предложить «Трактору». Например, в армейском клубе в последнее время недовольны Спронгом, а у железнодорожников много высококлассных защитников, которые смогут влиться в игру «черно-белых».
С Дер-Аргучинцевым ситуация сложнее: в хоккейных кругах ходили слухи, что Семен не доволен работой с Бенуа Гру. Якобы он несколько раз собирал вещи и грозился покинуть клуб. Сейчас ситуация иная: с большой долей вероятности, команду возглавит российский тренер, и взгляд на игру нападающего может измениться. Но пока что Семен не тянет свой дорогостоящий контракт: одна заброшенная шайба и 22 очка в 32 играх при зарплате около 50 миллионов рублей.
Выбор главного тренера из трех вариантов
На пост главного тренера претендуют сразу несколько человек
Фото: URA.RU
Корешков, Зубов и Кудашов пока что главные кандидаты на пост. Первые два уже находятся в штабе «черно-белых», и если назначение Зубова пока смотрится скептически, то Корешков в глазах экспертов давно дорос до руководителя. Другое дело — отсутствие опыта, ведь пост подразумевает менеджерскую работу и определение стратегии команды, в то время как Евгений работал только помощником и отвечал в основном за тактику нападающих.
Алексей Кудашов по-прежнему сидит без работы: после ухода из «Динамо» ходили слухи о его назначении в «Локомотив», но там увольнять Хартли пока не собираются. Тандем этих трех людей мог бы дать результат: у них атакующий взгляд на хоккей, а с тем подбором хоккеистов, что есть у «Трактора», — это наилучший расклад.
Новый вратарь
«Трактору» нужен надежный вратарь
Фото: URA.RU
Ситуация с вратарской бригадой у черно-белых патовая: Дмитрий Лозебников вряд ли останется в команде после просмотрового контракта, а у Сергея Мыльникова — всего 10 игр в сезоне и постоянные травмы. Заходить в плей-офф с вратарской парой Мыльников — Шерстнев звучит рискованно: может случиться, что основным голкипером в матчах на вылет станет Савелий (Шерстнев), у которого этот сезон первый на высоком уровне.
В ноябре ходили слухи о подписании Владислава Подъяпольского: якобы у игрока «Динамо» конфликт с руководством, а игра Моторыгина улучшается с каждым матчем. Пока что это наиболее вероятный новый страж ворот «черно-белых». Если с Владиславом не сложится, то нужно будет смотреть на команды из низа таблицы: там есть Адам Гуска и Илья Самсонов. Последний только недавно вернулся из НХЛ и вполне уверенно адаптировался в лиге.
Новый легионер
Лимит на легионеров в «Тракторе» еще не исчерпан
Фото: URA.RU
После ухода Криса Дригера и обмена Пьеррика Дюбе в лимите на иностранцев появилось два свободных места. Да и зарплатная ведомость стала на порядок легче — например, тот же Кравцов в этом сезоне будет получать 30 миллионов вместо 50: это меньше, чем было у француза. Наиболее вероятный сценарий — обмен с «Шанхайскими драконами» или ЦСКА. У первых нет лимита на легионеров, поэтому в команде много игроков из Канады и США. У вторых — Спронг, которым в последнее время недовольны в клубе. Голландец (а именно оттуда нападающий армейцев) вряд ли решит проблемы «черно-белых», но точно добавит мощи в атаке.
Скорее всего, руководство «Трактора» будет смотреть в сторону еще одного защитника или силового нападающего. С последним у команды проблемы: после ухода Бадди Робинсона это место должен был занять Андрей Никонов, но пока с этой ролью он не совсем справляется.
Новые пятерки и смена тактики
Команда попытается выправить ситуацию
Фото: URA.RU
Пока в КХЛ пауза, у тренерского штабам «черно-белых» есть возможность перетасовать пятерки и наиграть их на тренировках. В сборную из команды уехал только защитник Григорий Дронов, из тренеров — Евгений Корешков. Сейчас за главного, скорее всего, остался Сергей Зубов, который отвечает за защиту. За неделю ему нужно изменить оборону и, по возможности, попробовать новые сочетания нападающих. Результат его работы мы увидим в первом матче после возобновления чемпионата: 19-го числа команда сыграет против «Металлурга» — лидера чемпионата и самой забивающей команды.
Материал из сюжета:Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!