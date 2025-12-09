Какие изменения ждут «Трактор» в ближайшие пару недель

Команда должна усилиться к плей-офф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Паузы на игры сборных всегда были периодами для обменов и изменения рисунка игры команд КХЛ. «Трактору» в этот перерыв необходимо решить задачку со звездочкой: в первый день «черно-белые» лишились и. о. главного тренера, один из помощников отправился помогать Роману Ротенбергу на «Кубок Первого канала», а основной голкипер по-прежнему травмирован.

До дедлайна остается меньше месяца, и руководству нужно не только обменять игроков, но и определиться с теми, кто будет возглавлять команду в плей-офф. В материале URA.RU рассказываем, какие вероятные изменения ждут «Трактор» до Нового года.

Василий Глотов и Семен Дер-Аргучинцев пока не показывают свою лучшую игру Фото: URA.RU

Обмены Глотова и Дер-Аргучинцева

Пока что эти два нападающих смотрятся максимально блекло даже на фоне разобранного «Трактора». У Василия (Глотова) минус 10 показатель полезности, и это худший результат в команде. При этом у игрока одна из самых высоких зарплат: около 70 миллионов за сезон. Все хотят видеть «прошлогодние настройки» Глотова, но пока у него 17 очков в 36 играх, И это явно не тот результат, на который рассчитывало руководство «черно-белых» перед началом сезона.

Несмотря на это, за Глотовым действительно выстраивается очередь: с начала сезона поговаривали о переходе в «ЦСКА» или «Локомотив». И у тех, и у других есть что предложить «Трактору». Например, в армейском клубе в последнее время недовольны Спронгом, а у железнодорожников много высококлассных защитников, которые смогут влиться в игру «черно-белых».

С Дер-Аргучинцевым ситуация сложнее: в хоккейных кругах ходили слухи, что Семен не доволен работой с Бенуа Гру. Якобы он несколько раз собирал вещи и грозился покинуть клуб. Сейчас ситуация иная: с большой долей вероятности, команду возглавит российский тренер, и взгляд на игру нападающего может измениться. Но пока что Семен не тянет свой дорогостоящий контракт: одна заброшенная шайба и 22 очка в 32 играх при зарплате около 50 миллионов рублей.

Выбор главного тренера из трех вариантов

На пост главного тренера претендуют сразу несколько человек Фото: URA.RU

Корешков, Зубов и Кудашов пока что главные кандидаты на пост. Первые два уже находятся в штабе «черно-белых», и если назначение Зубова пока смотрится скептически, то Корешков в глазах экспертов давно дорос до руководителя. Другое дело — отсутствие опыта, ведь пост подразумевает менеджерскую работу и определение стратегии команды, в то время как Евгений работал только помощником и отвечал в основном за тактику нападающих.

Алексей Кудашов по-прежнему сидит без работы: после ухода из «Динамо» ходили слухи о его назначении в «Локомотив», но там увольнять Хартли пока не собираются. Тандем этих трех людей мог бы дать результат: у них атакующий взгляд на хоккей, а с тем подбором хоккеистов, что есть у «Трактора», — это наилучший расклад.

Новый вратарь

«Трактору» нужен надежный вратарь Фото: URA.RU

Ситуация с вратарской бригадой у черно-белых патовая: Дмитрий Лозебников вряд ли останется в команде после просмотрового контракта, а у Сергея Мыльникова — всего 10 игр в сезоне и постоянные травмы. Заходить в плей-офф с вратарской парой Мыльников — Шерстнев звучит рискованно: может случиться, что основным голкипером в матчах на вылет станет Савелий (Шерстнев), у которого этот сезон первый на высоком уровне.

В ноябре ходили слухи о подписании Владислава Подъяпольского: якобы у игрока «Динамо» конфликт с руководством, а игра Моторыгина улучшается с каждым матчем. Пока что это наиболее вероятный новый страж ворот «черно-белых». Если с Владиславом не сложится, то нужно будет смотреть на команды из низа таблицы: там есть Адам Гуска и Илья Самсонов. Последний только недавно вернулся из НХЛ и вполне уверенно адаптировался в лиге.

Новый легионер

Лимит на легионеров в «Тракторе» еще не исчерпан Фото: URA.RU

После ухода Криса Дригера и обмена Пьеррика Дюбе в лимите на иностранцев появилось два свободных места. Да и зарплатная ведомость стала на порядок легче — например, тот же Кравцов в этом сезоне будет получать 30 миллионов вместо 50: это меньше, чем было у француза. Наиболее вероятный сценарий — обмен с «Шанхайскими драконами» или ЦСКА. У первых нет лимита на легионеров, поэтому в команде много игроков из Канады и США. У вторых — Спронг, которым в последнее время недовольны в клубе. Голландец (а именно оттуда нападающий армейцев) вряд ли решит проблемы «черно-белых», но точно добавит мощи в атаке.

Скорее всего, руководство «Трактора» будет смотреть в сторону еще одного защитника или силового нападающего. С последним у команды проблемы: после ухода Бадди Робинсона это место должен был занять Андрей Никонов, но пока с этой ролью он не совсем справляется.

Новые пятерки и смена тактики

Команда попытается выправить ситуацию Фото: URA.RU