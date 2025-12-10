В Челябинске будут судить VIP-сотрудницу Россельхознадзора и торговца овощами

Следователи завершили расследование дела Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Калининский райсуд Челябинска рассмотрит дело о коррупции в стенах Уральского межрегионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). На скамье подсудимых оказались замглавы отдела надзора за обеспечением карантина растений, качества зерна и семенного контроля Ольга Ширяева и предприниматель Федор Васила. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, расследование уголовного дела завершено.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего заместителя начальника отдела надзора за обеспечением карантина растений, качества зерна и семенного контроля по Челябинской области Уральского межрегионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в значительном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в особо крупном размере), п. „е“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности), ч. 1 ст. 174. 1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления), а также 41-летнего представителя одной из коммерческих организаций, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Следствие считает, что Ширяева, занимая свой пост, получила от Василы мобильный телефон, ноутбук и различные аксессуары к нему. За это она помогла бизнесмену оперативно получить фитосанитарную документацию на перемещение через госграницу подкарантинной продукции. Телефон Ширяева продала почти сразу, получив за него 60 тысяч рублей. Это квалифицировали, как легализация незаконно полученного имущества.

На этом «сотрудничество» Ширяевой и Василы не закончилось. Более того — к ней обратился еще один предприниматель. С них замглавы отдела получила более 2,5 млн. рублей.