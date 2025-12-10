Кто такая святая Дунюшка, чья могила под Челябинском собирает сотни паломников

На могилу святой Дунюшки приходят за исцелением (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской митрополии обсуждают продолжение сбора сведений для канонизации святых, особое внимание уделяя описанию жизни Евдокии Маханьковой (Дунюшки), чью могилу шесть лет назад пытались перевезти на новое место. Чем известна святая Дунюшка и почему на ее могилу не прекращается паломничество, читайте в материале URA.RU.

«Совет обсудил важный вопрос продолжения сбора сведений по канонизации святых Челябинской митрополии, особенное внимание уделив жизнеописанию Евдокии Маханьковой. Было принято решение продолжить работу и привлечь для этого как можно больше представителей исторического и научного сообщества Челябинской области», — сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

Детство провидицы

Евдокия Маханькова (Маханёк) родилась в 1870 году в деревне Могильная рядом с селом Чудиново Оренбургской губернии (сейчас Челябинской области). Отец — Тихон Маханёк, мать — Дарья, крестьяне.

Мама Евдокии умерла, когда ей было семь лет, и отец снова женился на женщине с двумя сыновьями. Мачеха невзлюбила девочку и жаловалась, что она обижает ее ребятишек, на что отец наказывал дочь, не разобравшись, а затем отдал работать нянькой в соседнее большое село.





Однажды по дороге ее похитил разбойник и отвел в свою избушку. Он сказал, что она будет хозяйкой, а потом, когда подрастет, он возьмет девочку в жены. Мужчина ушел на охоту на несколько дней и привязал ее к дереву, чтобы не сбежала. Девочку кусали мошки и комары, а затем пришел волк и откусил кончик пальца. После возвращения охотник отпоил ребенка молоком, а она заметила в углу икону Николая Чудотворца и начала молиться ему, чтобы помог ей сбежать.

Девочка пообещала святому, что не будет есть мясо и обязательно придет к его могиле, обещание свое она исполнила. От разбойника девочка сумела сбежать, но ее похитили всадники-киргизы, которые протащили ее волоком по земле. От этого у ребенка появились незаживающие раны на голове и теле, не закрывался рот, ее гнали отовсюду, даже из церкви, как плохо пахнущую нищенку.

Хозяева послали израненную девочку теребить лен, когда ей пришло видение в виде Небесной Матери. Она помогла ребенку доделать работу и вылечила вывих челюсти, а также раны. Видение поручило ребенку чаще молиться и всех прощать.

Испытание ложью и смертью

В селе Дунюшка помогала отшельнику и научилась у него грамоте, но ее обвинили в том, что она лишилась невинности. Девушку пытали в Крещенские морозы 40 ведрами воды, пока она не примерзла ногами и платьем к земле. Местная жительница кричала, что ставит здоровье дочери на то, что Евдокия согрешила. Отшельник признался, что раньше был женщиной, а дочка той женщины умерла. У Дунюшки лично просили прощения ее обидчики.





Однажды Дунюшка послушалась пришедшего странника и легла по его указанию на стол, где тут же умерла в ярком свете. Во время отпевания она ожила, но все испугались и убежали. Руки ей развязала жена местного священника.

Евдокия неустанно обращалась к Священному Писанию, Псалтири и житиям святых, знала наизусть множество молитв и стремилась в повседневной жизни следовать евангельским заповедям. Постепенно к ней начали обращаться за советом и поддержкой, и авторитет Евдокии среди людей неуклонно возрастал.

Чудеса

Согласно преданиям, Евдокия стала монахиней, много путешествовала и даже была в Иерусалиме, у гроба Господня, и у мощей святителя Николая, во многих монастырях. ПНакануне Первой мировой войны она посетила Саров, где поклонилась мощам преподобного Серафима Саровского. В те дни там проходили торжества по случаю 70‑летия со дня его кончины, в которых принимал участие император Николай II вместе с семьей. После богослужения был организован поминальный обед.

Когда император собирался занять свое место за столом, к нему подошли Дунюшка и Паша Саровская, чтобы преподнести ему в дар вышитые полотенце и салфетки. Встав, государь отодвинулся, и стоявший позади стул опрокинулся. Николай II, отреагировав с юмором, заметил, что, к счастью, «не престола лишился». На это Дунюшка ответила ему: «Да, Государь. Время уже близко. Готовься, батюшка, к великим мукам».

Женщина рассказывала о грядущих событиях и войнах, о страданиях людей. Так, она сказала женщине, получившей похоронку на мужа, что он вернется, но с одним глазом. По ее предсказаниям, в Челябинске будут пить чай китайцы, все храмы сожгут, а иконы запретят.

Тюрьма и психбольница

В 1922 году за критику властей, обвиняемых ею в закрытии и разорении храмов, явновидящая была заключена в пермскую тюрьму. Спустя некоторое время ее перевели в психиатрическую лечебницу, где признали невменяемой и освободили, выдав соответствующие медицинские документы.





В 1939 году она снова оказалась в местах лишения свободы. После последнего освобождения женщина длительное время общалась только жестами и вновь заговорила лишь по окончании войны.

Блаженная Евдокия скончалась 5 марта (21 февраля по старому стилю) 1948 года. Она похоронена на старом сельском кладбище в селе Чудиново, куда до сих пор стекаются сотни паломников, чтобы прикоснуться к ее лику на могиле и исцелиться. Так, рассказывают, что слепая девушка прозрела после того, как прикоснулась к могиле, а немой ребенок обрел речь и даже запел.

