Вкусно и недорого: топ-10 бюджетных салатов к Новому году

Новогодний стол можно сделать роскошным, при этом используя только простые и недорогие продукты. URA.RU собрало подборку самых вкусных салатов из доступных ингредиентов, от которых ваши гости будут в восторге.

Салат «Нежность» с курицей

Ингредиенты:

Куриное филе — 300 г;

Картофель — 3 шт;

Морковь — 2 шт;

Яйца — 3 шт;

Лук репчатый — 1 шт;

Майонез — по вкусу.

Приготовление: куриную грудку следует отварить в насыщенном пряном бульоне до полной готовности. Отдельно необходимо подготовить корнеплоды: картофель и морковь варят до состояния мягкости. Яйца отваривают вкрутую. Репчатый лук мелко шинкуют и обливают кипятком, чтобы убрать характерную горечь. Все остывшие продукты нарезают равномерными кубиками. Салат формируют послойно, каждый слой промазывается майонезом.

«Праздничный» с копченой курицей

Ингредиенты:

Копченая курица — 300 г;

Ананасы консервированные — 1 банка;

Кукуруза — 1 банка;

Яйца — 3 шт;

Майонез — по вкусу.

Приготовление: копченую курицу следует отделить от кожи и костей и разобрать на отдельные волокна. Консервированный ананас нарезать мелкими кусочками. С консервированной кукурузы предварительно слить жидкость. Отварные яйца измельчить кубиками. Все подготовленные ингредиенты поместить в салатник, добавить майонез и тщательно, но аккуратно перемешать до однородного распределения компонентов.

Салат «Крабовый» по-новому

Ингредиенты:

Крабовые палочки — 200 г;

Кукуруза консервированная — 1 банка;

Рис отварной — 200 г;

Яйца — 4 шт;

Огурцы свежие — 2 шт;

Майонез — по вкусу.

Приготовление: рис тщательно промыть, затем отварить до мягкости в подсоленной воде с добавлением лаврового листа для придания аромата. Одновременно отварить яйца до состояния «вкрутую». Размороженные крабовые палочки нарезать брусками среднего размера. Свежие огурцы с плотной, хрустящей мякотью аккуратно нарезать небольшими кубиками. Консервированную кукурузу подготовить, предварительно слив с нее всю лишнюю жидкость. Все ингредиенты соединить в глубокой миске, заправить майонезом и аккуратно перемешать до получения однородной массы.

«Витаминный» с капустой

Ингредиенты:

Капуста белокочанная — 300 г;

Морковь — 2 шт;

Яблоко — 1 шт;

Масло растительное — 3 ст.л;

Лимонный сок — 1 ст.л.

Приготовление: тонко нашинкуйте свежую капусту, добавьте немного соли и разомните руками до появления сока и мягкости. Натрите свежую морковь на крупной терке. Сочное яблоко нарежьте тонкой соломкой. Соедините все компоненты, заправьте смесью растительного масла и свежевыжатого лимонного сока.

«Селедка под шубой» экономная

Ингредиенты:

Сельдь — 1 шт;

Картофель — 3 шт;

Морковь — 2 шт;

Свекла — 2 шт;

Лук репчатый — 1 шт;

Майонез — 200 г.

Приготовление: сначала необходимо подготовить корнеплоды: свеклу, морковь и картофель отварить в кожуре до полной готовности. Сельдь очистить от кожи и костей, филе нарезать мелкими кусочками. Остывшие овощи очистить и натереть на терке среднего размера. Репчатый лук как можно мельче нашинковать и замариновать в уксусе в течение 10 минут.

Далее салат выкладывается на плоское блюдо послойно: первым слоем размещается картофель, затем — сельдь, смешанная с луком, следующим слоем — морковь, завершающим — свекла. Каждый из слоев следует покрывать тонкой майонезной сеткой.

«Минутка» с фасолью

Ингредиенты:

Фасоль консервированная — 1 банка;

Сухарики — 100 г;

Колбаса вареная — 200 г;

Огурцы маринованные — 3 шт;

Майонез — по вкусу.

Приготовление: тщательно промойте консервированную фасоль от заливки. Нарежьте вареную колбасу ровными кубиками среднего размера. Измельчите маринованные огурцы соломкой. Объедините подготовленные ингредиенты в миске, добавьте сухарики и заправьте майонезом непосредственно перед подачей на стол.

«Купеческий» с грибами

Ингредиенты:

Шампиньоны — 300 г;

Картофель — 3 шт;

Морковь — 2 шт;

Лук репчатый — 2 шт;

Майонез — по вкусу.

Приготовление: шампиньоны следует нарезать тонкими пластинками и обжарить на сковороде вместе с предварительно измельченным луком до приобретения золотистого цвета. Картофель и морковь необходимо отварить, полностью остудить, очистить и нарезать мелкими кубиками. Остывшие грибы соединяют с подготовленными овощами, добавляют майонез и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

«Зимний» с колбасой

Ингредиенты:

Колбаса вареная — 300 г;

Картофель — 4 шт;

Морковь — 2 шт;

Горошек зеленый — 1 банка;

Огурцы маринованные — 3 шт;

Майонез — по вкусу.

Приготовление: отварите овощи в подсоленной воде до мягкости, остудите и очистите. Нарежьте картофель и морковь аккуратными кубиками. Измельчите вареную колбасу и маринованные огурцы соответствующим размером. Добавьте консервированный горошек, предварительно слив жидкость. Заправьте майонезом и бережно перемешайте все компоненты.

«Восточный» с морковью по-корейски

Ингредиенты:

Морковь по-корейски — 200 г;

Куриное филе — 200 г;

Огурцы свежие — 2 шт;

Кукуруза — 1 банка;

Майонез — по вкусу.

Приготовление: отварите куриное филе в бульоне со специями до готовности, остудите и разберите на волокна. Нарежьте свежие огурцы тонкой соломкой. Подготовьте консервированную кукурузу. Добавьте готовую морковь по-корейски. Соедините все ингредиенты, заправьте небольшим количеством майонеза и перемешайте.

«Простой» с тунцом

Ингредиенты:

Тунец консервированный — 1 банка;

Рис — 200 г;

Кукуруза — 1 банка;

Яйца — 3 шт;

Лук зеленый — пучок;

Майонез — по вкусу.

Приготовление: рис отварить до рассыпчатого состояния, затем полностью охладить. Яйца, предварительно сваренные вкрутую, мелко измельчить. Консервированный тунец размять вилкой, предварительно слив масло. Консервированную кукурузу подготовить к использованию, удалив лишнюю жидкость. Зеленый лук мелко нашинковать. Все ингредиенты поместить в глубокую емкость, заправить майонезом и перемешать до получения однородной массы.

Экономные способы украшения

Оригинальное оформление салатов не требует дополнительных финансовых затрат. Для декора можно использовать уже имеющиеся продукты: из вареной моркови формируют розетки, майонез наносят в виде сеточки, сверху композицию дополняют веточками укропа и петрушки. Эффектный вид блюду придают фигурные звездочки из болгарского перца, цветочные элементы из огурца, а также посыпка из тертого яичного желтка.

Как сэкономить на продуктах

Существенно сократить расходы на праздничный стол можно, если закупать продукты заранее на оптовых базах, внимательно следить за акциями в магазинах, использовать сезонные овощи вместо дорогих внесезонных. Важно правильно рассчитывать порции, чтобы избежать излишков, которые могут испортиться.

Полезные замены ингредиентов