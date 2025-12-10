Проверь свой рейс: что происходит в аэропортах после атак БПЛА 10 декабря 2025

В некоторых аэропортах России сообщается о задержках рейсов Фото: Роман Наумов © URA.RU

10 декабря 2025 года в нескольких крупных аэропортах России сообщается о задержках рейсов на вылет и прилет. После атак украинских беспилотников на четыре российских региона была приостановлена работа аэропортом Калуги, Ярославля и в Шереметьево. На данный момент о задержках рейсов сообщается в Шереметьево. Подробнее в материале URA.RU.

Над регионами России сбили 20 БПЛА

В ночь на 10 декабря российские ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. 16 БПЛА сбили над территорией Брянской области, два — над Калужской областью, один — над Белгородской областью.

Еще один дрон сбили над Московским регионом, сообщили в Минобороны. Временно были введены ограничения на полеты в аэропортах Калуги, Ярославля и Шереметьево. На данный момент работа восстановлена.

Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 10 декабря 2025

В аэропорту Внуково сообщается о задержке рейса в Душанбе: самолет отправится в 9:50 вместо 08:50. Отменен рейс в Вологду, назначенный на 18:00.

С опозданием прибудут самолеты из Ташкента (прилет в 08:13 вместо 07:50), из Красноярска (прилет в 08:52 вместо 08:15), из Еревана (прилет в 09:16 вместо 08:25), из Термеза (прилет в 11:36 вместо 08:40), из Бишкека (прилет в 09:26 вместо 08:50), из Санкт-Петербурга (прилет в 11:00 вместо 09:05), из Ташкента (прилет в 09:49 вместо 09:20), из Сочи (прилет в 12:37 вместо 12:15).

Позже ожидается рейс из Уфы: самолет прибудет в 14:55 вместо 14:00. Самолет из Краснодара приземлится в 17:45 вместо 14:00. Отменен самолет в Вологду, назначенный на 16:00.

Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 10 декабря 2025

Согласно онлайн-табло, в Домодедово фиксируются задержки рейсов на прилет и вылет. Позже прибудет самолет в Сочи: рейс отправится в 08:50 вместо 07:05. Самолет в Екатеринбург вылетит в 08:50 вместо 08:25.

Также с опозданием отправятся рейсы в Калининград (вылет в 09:45 вместо 08:30), в Ижевск (вылет в 09:30 вместо 08:40), в Благовещенск (вылет в 16:10 вместо 13:35).

Позже прилетят в Домодедово самолеты из Екатеринбурга (прилет в 07:43 вместо 07:35), из Ижевска (прилет в 09:04 вместо 07:40), из Куляба (прилет в 08:57 вместо 08:15), из Екатеринбурга (прилет в 009:39 вместо 08:50).

С задержкой приземлится самолет из Кемерова: рейс ожидается в 09:43 вместо 09:10. На час позже прибудет самолет из Усть-Каменогорска (прилет в 10:14 вместо 09:15).

С опозданием прилетят самолеты из Кызыла (прилет в 09:50 вместо 09:20), из Бишкека (прилет в 10:10 вместо 09:25), из Якутска (прилет в 10:03 вместо 09:30), из Душанбе (прилет в 11:05 вместо 09:30). На 20 минут позже приземлится самолет из Улан-Удэ: он совершит посадку в 10:19 вместо 10:00. На 40 минут опоздает рейс из Норильска: самолет прибудет в 10:46 вместо 10:05.

Позже ожидаются рейсы из Бишкека (прилет в 11:10 вместо 10:25), из Иркутска (прилет в 11:26 вместо 10:55), из Улан-Удэ (прилет в 12:39 вместо 11:55), из Братска (прилет в 12:37 вместо 12:05), из Благовещенска (прилет в 13:14 вместо 12:35), из Калининграда (прилет в 16:15 вместо 15:05).

Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 10 декабря 2025

По данным онлайн-табло, в Шереметьево задерживают вылет самолета в Чебоксары: рейс отправится в 10:25 вместо 08:10. Позже вылетит самолет во Владикавказ (отправка в 10:25 вместо 08:25).

Рейс в Сочи отправится в 11:50 вместо 09:45, а самолет в Нальчик — в 11:45 вместо 10:40. Также сообщается о задержке рейса в Самару (вылет в 13:40 вместо 12:40).

С опозданием прибудут в Шереметьево самолеты из Ташкента (прилет в 10:31 вместо 06:10), из Новосибирска (прилет в 10:09 вместо 06:50), из Бишкека (прилет в 14:57 вместо 07:45), из Омска (прилет в 09:57 вместо 07:50), из Тюмени (прилет в 08:23 вместо 08:00), из Ханты-Мансийска (прилет в 08:29 вместо 08:10), из Красноярска (прилет в 11:43 вместо 08:30), из Екатеринбурга (прилет в 09:56 вместо 09:20), из Красноярска (прилет в 11:19 вместо 09:20), из Нового Уренгоя (прилет в 10:17 вместо 09:25).

Задержится рейс из Томска: самолет прибудет в 11:44 вместо 09:35. Почти на три часа позже приземлится самолет из Калининграда (прилет в 12:27 вместо 09:50).

Позже прилетят самолеты из Дели (прилет в 13:59 вместо 10:10), из Иркутска (прилет в 11:34 вместо 11:10), из Чебоксар (прилет в 13:13 вместо 11:40), из Алматы (прилет в 12:47 вместо 11:45), из Улан-Удэ (прилет в 12:33 вместо 11:50), из Владивостока (прилет в 13:26 вместо 11:55).

Задержки и отмены авиарейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 10 декабря 2025

В Пулково сообщается о задержках самолетов на прилет и вылет. С опозданием отправятся рейсы в Москву (вылет в 09:35 вместо 07:30), в Ижевск (вылет в 15:40 вместо 14:50).

Позже прибудут в Пулково самолеты из Екатеринбурга (прилет в 09:34 вместо 06:35), из Ижевска (прилет в 14:40 вместо 13:50). Также сообщается об отмене еще одного рейса из Ижевска, назначенного на 13:50.

Задержки и отмены авиарейсов в Кольцово (Екатеринбург) 10 декабря 2025

В аэропорту Кольцово к утру сообщается о задержке рейса в Москву: самолет отправится в 11:15 вместо 06:00. Позже вылетит рейс в Краснодар (отправка в 11:35 вместо 07:35). Также задерживают вылет самолета в Москву, назначенный на 17:55. Он отправится в 18:55.

С опозданием прибудут в Кольцово рейсы из Санкт-Петербурга (прилет в 10:20 вместо 04:40), из Пекина (прилет в 15:18 вместо 14:40), из Краснодара (прилет в 17:50 вместо 16:35), из Сочи (прилет в 18:35 вместо 17:30), из Москвы (прилет в 20:10 вместо 18:05).

Задержки и отмены авиарейсов в Краснодаре 10 декабря 2025

Согласно онлайн-табло аэропорта Краснодара, задерживают вылеты самолетов в Москву (отправка в 14:10 вместо 10:20), в Ташкент (отправка в 11:30 вместо 10:30), в Екатеринбург (отправка в 12:00 вместо 10:45), в Москву (отправка в 12:10 вместо 11:10).

Также с опозданием прибудут рейс из Москвы (прилет в 14:10 вместо 10:20), из Ташкента (прилет в 11:30 вместо 10:30), из Екатеринбурга (прилет в 12:00 вместо 10:45), из Москвы (прилет в 12:10 вместо 11:10).

Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 10 декабря 2025

В аэропорту Сочи сообщают о задержках отправки самолетов в Москву (вылет в 09:40 вместо 08:45), в Екатеринбург (вылет в 13:30 вместо 11:50), в Сургут (вылет в 14:40 вместо 12:50), в Москву (вылет в 16:05 вместо 14:20).