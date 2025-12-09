Логотип РИА URA.RU
В Челябинской области нашли пропавшую школьницу

10 декабря 2025 в 04:03
Пропавшая в Челябинской области школьница найдена живой

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области нашли пропавшую 12-летнюю школьницу из Миасса. Об этом сообщил поисковый отряд.

«Пропавшая в Миассе 12-летняя девочка найдена. Она жива», — сообщил в соцсетях поисковый отряд «Лиза Алерт».

Ранее в Миассе сообщалось о пропаже 12-летней школьницы, которая 8 декабря ушла из дома и не вернулась. Волонтеры «ЛизаАлерт — Челябинская область» публиковали ориентировку в соцсетях, указывая приметы девочки и ее одежду, и просили жителей помочь в поисках подростка.

