Ледовый городок начали строить на площади Революции пять дней назад (архивное фото)

В Челябинске началось возведение ледового городка на площади Революции. Одной из скульптур станет дворец спорта «Юность», сообщили URA.RU в администрации города.

«Начинаем знакомить вас со скульптурными композициями ледового городка „Челябинск, с юбилеем!“ на площади Революции. Дворец спорта „Юность“ — один из самых крупных спортивных сооружений в Челябинске, был построен в 1967 году», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

За основу был взят Минский дворец спорта. Наши челябинские архитекторы переработали проект, добавив в него козырек в виде паруса и крыльцо перед входом. Объект построили в рекордные сроки — всего за год.

До 2008 года дворец спорта «Юность» являлся базовой площадкой хоккейной команды «Трактор». До сих пор в нем проводятся крупные спортивные мероприятия, концерты и форумы. Ежегодно проходят турниры по фигурному катанию, танцевальному спорту.

Строительство ледового новогоднего городка на площади Революции началось пять дней назад. Тема этого года — 290-летие областного центра, сообщили ранее в пресс-службе комитета по культуре администрации города.

В этом году в стоимость закупки на строительство городка была включена не только подготовка площадки, горок и арт-скульптур, но и техобслуживание, эксплуатация городка, обеспечение антитеррористической защищенности объекта. Также заложен большой объем средств для оплаты работы операторов горок. В прошлые годы часть расходов на себя брали подведомственные администрации города учреждения. И эти затраты не формировали представление о конечной стоимости объекта.