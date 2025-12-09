«По-тихому»: Путин рассказал, как он ездит по Москве

Путин поделился, что не всегда передвигается «громко» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Президент России Владимир Путин не всегда ездит с кортежами и мигалками. На Совете по правам человека он признался, что иногда предпочитает передвигаться «по-тихому».

«Я не всегда езжу с мигалками и сигналами. Иногда я по-тихому передвигаюсь, без всяких кортежей», — рассказал президент на заседании. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.