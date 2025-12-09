Логотип РИА URA.RU
«По-тихому»: Путин рассказал, как он ездит по Москве

Путин: я часто езжу на машине «по-тихому»
09 декабря 2025 в 20:27
Путин поделился, что не всегда передвигается «громко»

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Президент России Владимир Путин не всегда ездит с кортежами и мигалками. На Совете по правам человека он признался, что иногда предпочитает передвигаться «по-тихому».

«Я не всегда езжу с мигалками и сигналами. Иногда я по-тихому передвигаюсь, без всяких кортежей», — рассказал президент на заседании. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

В 2024-м Путин приехал на открытие последнего участка трассы М-11 Москва — Петербург в Тверской области за рулем автомобиля Lada Aura. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал тогда, что российский лидер остался доволен машиной. Aura стала пятой моделью «АвтоВАЗа», которую протестировал президент. О том, на каких авто российского производства ездил Путин, — в материале URA.RU.

