«По-тихому»: Путин рассказал, как он ездит по Москве
Путин поделился, что не всегда передвигается «громко»
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Президент России Владимир Путин не всегда ездит с кортежами и мигалками. На Совете по правам человека он признался, что иногда предпочитает передвигаться «по-тихому».
«Я не всегда езжу с мигалками и сигналами. Иногда я по-тихому передвигаюсь, без всяких кортежей», — рассказал президент на заседании. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.
В 2024-м Путин приехал на открытие последнего участка трассы М-11 Москва — Петербург в Тверской области за рулем автомобиля Lada Aura. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал тогда, что российский лидер остался доволен машиной. Aura стала пятой моделью «АвтоВАЗа», которую протестировал президент. О том, на каких авто российского производства ездил Путин, — в материале URA.RU.
