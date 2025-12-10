Деловой центр возведут в Курчатовском районе города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курчатовском районе Челябинска возле реки Миасс компания «Шининвест» построит деловой центр. Градостроительная комиссия утвердила проект после общественных обсуждений, сообщается на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (деловое управление) в зоне производственно-складских объектов IV класса опасности. Центр появится на Свердловском тракте, 4Д в Курчатовском районе города», — сообщается на сайте.

По данным кадастровой карты, площадь участка, на котором планируестя возвести объект — 1 164 квадратных метров. Кадастровая стоимость земли — 593 209 рублей. Сейчас на участке находится заброшенное здание.

Также сейчас проходят общественные обсуждения по поводу строительства производственного корпуса и бытового здания «Метран» в Челябинске. Инициатор обсуждений планирует сделать основным условный вид разрешенного использования участка.