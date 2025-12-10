Бастрыкин запросил доклад по аферам с жильем в Курганской и Челябинской областях

Глава СКР взял на контроль дела о мошенничестве с дольщиками Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклады о нарушении жилищных прав граждан в Курганской и Челябинской областях. Речь идет о случаях обмана жителей, вложивших деньги в индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщается в tg-канале Следкома.

«Глава ведомства Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Курганской области Степанову С.В. и и.о. руководителя следственного управления по Челябинской области Правосудову К.В. представить доклады о ходе расследования уголовных дел, установленных обстоятельствах и по всем доводам сюжета», — написано в tg-канале.

Организации прекратили строительство домов, а люди остались без жилья и с обязательствами перед кредитными организациями. По данным фактам следственные управления СК России по Курганской и Челябинской областям уже расследуют уголовные дела по признакам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также легализации средств, полученных преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

