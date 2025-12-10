Бастрыкин запросил доклад по аферам с жильем в Курганской и Челябинской областях
Глава СКР взял на контроль дела о мошенничестве с дольщиками
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклады о нарушении жилищных прав граждан в Курганской и Челябинской областях. Речь идет о случаях обмана жителей, вложивших деньги в индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщается в tg-канале Следкома.
«Глава ведомства Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Курганской области Степанову С.В. и и.о. руководителя следственного управления по Челябинской области Правосудову К.В. представить доклады о ходе расследования уголовных дел, установленных обстоятельствах и по всем доводам сюжета», — написано в tg-канале.
Организации прекратили строительство домов, а люди остались без жилья и с обязательствами перед кредитными организациями. По данным фактам следственные управления СК России по Курганской и Челябинской областям уже расследуют уголовные дела по признакам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также легализации средств, полученных преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Ранее Бастрыкин уже затребовал повторный доклад по уголовному делу о мошенничестве в отношении более 140 семей в микрорайоне Ясное Небо Кременкульского сельского поселения Челябинской области. В 2023–2024 годах они заключили договоры с компаниями «Инжиринг-строй», «Ин-Строй» и «Строительные инновации», оплатили строительство за счет льготной ипотеки, но дома не были достроены, а часть пострадавших добилась компенсаций через суд.
